Corona: Wolfsburg will nicht mehr aufs Landesamt warten

Das Landesgesundheitsamt hängt bei den Corona- und Inzidenzzahlen immer etwas hinter den aktuellen Wolfsburger Werten zurück. Der Grund dafür liegt in Übermittlungs- und Veröffentlichungsfristen. Die Stadt Wolfsburg hat nun entschieden, sich bei der Verhängung oder Lockerung von Präventionsmaßnahmen lieber auf die eigenen Zahlen zu verlassen und schnell zu handeln.

„Die Entscheidung, sich fortan an dem von der Stadt Wolfsburg errechneten Inzidenzwert zu orientieren, hat der Krisenstab der Stadt Wolfsburg mit Oberbürgermeister Klaus Mohrs an der Spitze getroffen, damit die Regeln möglichst mit dem aktuellsten Kenntnisstand einhergehen“, erklärt Stadt-Pressereferentin Monia Meier. „Schließlich ist es schwer, den Menschen zu vermitteln, dass sie sich in ihrem Verhalten zur Eindämmung der Pandemie an einer veralteten Faktengrundlage orientieren sollen.“

Sobald die Corona-Regeln weicher werden, teilt die Stadt Wolfsburg das mit

Etwas verwirrend mag manchen Wolfsburgern erscheinen, dass einige in den jüngsten Wolfsburger Allgemeinverfügungen aufgeführte Regeln ab einer Siebestagsinzidenz von 35 Infektionen gelten, andere dagegen erst ab einem Wert von 50 und die tatsächlichen Zahlen täglich schwanken. Die Handhabung ist aber einfach: Seit die 50er-Schwelle überschritten wurde, gelten die strengeren Regeln, bis die Kommune einen eindeutigen Trend sinkender Infektionen sieht. „Darüber würde wiederum der Krisenstab beraten und die Stadt würde die Entscheidung dann kommunizieren“, stellt Meier klar.

