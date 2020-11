Wolfsburgs Unternehmer in Not: Die Flucht nach vorn

Der zweite Lockdown hat die Gastronomie kalt erwischt. Nicht jedes Restaurant setzt auf die von der Bundesregierung zugesagten 75 Prozent des Umsatzes im Vergleichsmonat des Vorjahres. Sibylle Rademacher vom Autohofrestaurant BS-Ost an der Autobahn 2 ist, was staatliche Hilfen angeht, ein gebranntes Kind. Sie verfolgt die Strategie der Flucht nach vorn, verlagern und erweitern. Planbar ist das nicht, wie in einem Gespräch mit der Gastronomin und ihrem Küchenchef Dennis Rochlitzer-Winter aus Wolfsburg klar wird. „Für solche Fälle gibt es keine Erfahrungswerte“, sagte dieser.

Seit 1995 kocht Rochlitzer-Winter. Er ist ein präsenter Küchenchef, der sich so seine Gedanken macht: „70 Prozent unserer Kunden sind LKW-Fahrer. Im ersten Lockdown waren die froh, dass wir überhaupt noch da waren. Man hat ihnen den Unmut über die Politik angemerkt. Der allerdings verflog, weil sie merkten, dass sie hier als Menschen behandelt wurden.“

Die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown sitzen tief, wie Inhaberin Sibylle Rademacher erklärt: „Ich war wie gelähmt, habe zwei Wochen gebraucht, um mir klar zu machen, dass wir mein Unternehmen nicht an die Wand gefahren haben. Wir wurden gezwungen. So ist das auch jetzt.“

Musste die Mehrheit des 22-köpfigen Teams des Restaurants im Frühjahr in Kurzarbeit, will Rademacher das diesmal verhindern: „Die können nichts dafür. Wir nutzen die Zeit für eine Grundreinigung, Schönheitsreparaturen, Vorbereitungen für die Zeit danach und bauen Urlaubstage ab. Ich hoffe, so um Kurzarbeit herumzukommen“, so die Gastronomin. Trotzdem macht sich ihr Küchenchef Gedanken: „Ich habe zwei kleine Kinder zuhause. Das geht einem durch den Kopf, obwohl ich mich hier sicher fühle.“

Schon im ersten Lockdown bediente Rademacher in erster Linie die LKW-Fahrer mit allem, was die Speisekarte hergab, außer Haus. Doch woran orientiert sich ein Koch in so einer Situation? „Wir haben zugesehen, die vorhandene Ware über besondere Angebote zu verarbeiten. Trotzdem mussten wir viel vernichten, weil wir ,größer’ bestellen. Der Lockdown hat uns völlig ausgebremst. Jetzt fahren wir unseren Warendurchsatz runter, bestellen weniger, müssen aber unsere Bestelltage einhalten, weil wir frisch zubereiten und das volle Angebot unserer Speisekarte beibehalten“, so Dennis Rochlitzer-Winter, der noch ein anderes Problem sieht: „Weihnachten steht vor der Tür. Wir mussten bereits einige Veranstaltungen streichen, aber was kommt nach dem Lockdown? Unsere Zulieferer leiden unter dieser Situation.“ Die Zeit nach dem Lockdown sieht Sibylle Rademacher positiv. „Wir sind vorbereitet, unsere Terrasse wird jetzt mit LKW-Plane mit Fenstern verkleidet, ich darf zwei Heizpilze aufstellen. Außerdem habe ich mir eine Markthütte zugelegt, wo ich ergänzende saisonale Angebote unterbreite.“ Auf Geld vom Staat hofft sie nicht: „Wir waren im ersten Lockdown aktiv und sind aus der Überbrückungshilfe gefallen, weil unser Verlust ein paar Prozente zu niedrig ausgefallen war. Da mache ich mir keine Illusionen. Abgesehen davon sind unsere LKW-Fahrer in dieser Zeit auf uns angewiesen.“ Gleichwohl: Rademacher will klagen: „In sechs Bundesländern wurden Autohofrestaurants den Kantinen gleichgestellt, sind für LKW-Fahrer geöffnet. Warum nicht bei uns?“

