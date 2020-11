Um eine schnelle Reparatur des Salz-und-Pfeffer-Spielplatzes am Wolfsburger Salzteich bat am Dienstag ein Mitglied des Ortsrates Mitte-West. Der Ratsherr berichtete in der Sitzung, der Platz habe an Halloween stark gelitten und sei gesperrt, weil gezündelt wurde.

Die Stadtverwaltung weiß davon nichts, genauso wenig wie die Polizei Wolfsburg. Zwar schirmt zurzeit ein Bauzaun den Platz ab, und Handwerker arbeiten dahinter. Nach Angaben der Kommune handelt es sich aber um reguläre Reparaturen, die vom Geschäftsbereich Grün geplant und beauftragt wurden. „Der Verwaltung sind keinerlei Vandalismusschäden auf dem Spielplatz am Salzteich bekannt, beziehungsweise gemeldet worden. Der Spielplatz ist auch nicht gesperrt“, heißt es aus der Stadt-Pressestelle. Die Spielplatz-Reparatur soll in dieser Woche abgeschlossen werden Seit Montag laufe die reguläre Instandsetzung an der Spielkombination. Die Firma gehe davon aus, die Arbeiten noch in dieser Woche abzuschließen. Dann wird die an einen Salz- und einen Pfefferstreuer erinnernde Spielkombination wieder freigegeben. Der Nestschaukelkorb, berichtet Pressereferentin Monia Meier, sei schon seit einiger Zeit abgehängt. Wegen Verschleiß müssen Teile ausgetauscht werden. Sobald sie in Wolfsburg eintreffen, soll die Schaukel an den Salzteich zurückkehren. „Alle anderen Spielgeräte sind bespielbar“, so Meier.