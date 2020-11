VW-Betriebsrat fordert vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 188

Betriebsrat Jürgen Hildebrandt hat sich für den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 188 zwischen Wolfsburg und Weyhausen stark gemacht. „Schon jetzt sehen wir auf der B188 fast jeden Tag Staus zum Schichtwechsel und zur Feierabendzeit. Wenn die Gewerbeansiedlungen auf beiden Seiten mit den vielen neuen Arbeitsplätzen fertig sind, ist die Kapazität der B188 endgültig überschritten. Darum muss der Bund als Geldgeber jetzt handeln, damit der Verkehr rund um das VW-Werk weiter fließen kann“, wird er in einer Mitteilung zitiert.

Hildebrandt ist als Betriebsratskoordinator zuständig für mehrere tausend Kollegen, die in der

Halle 54 arbeiten und von denen viele über die B 188 zur Arbeit kommen. Außerdem vertritt er die Interessen der VW-Belegschaft in der Taskforce Verkehr. In einem Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs und dem Vorstand der WOB AG, Thomas Krause, machte Hildebrandt noch einmal die Fakten klar: Jeden Tag kommen 27.000 Einpendler aus dem Kreis Gifhorn nach Wolfsburg, 2100 Auspendler fahren von hier in den Kreis Gifhorn. Das sind fast 30.000 Menschen, also

60.000 Fahrten, und der allergrößter Teil davon findet mit dem Auto statt. Und die B188 ist die einzige Bundesstraße zwischen Wolfsburg und Gifhorn.

Fahrspur aus Wolfsburg Richtung Weyhausen ausbauen

„Viel guter Willen der Behörden und Druck aus der Taskforce Verkehr haben dafür gesorgt, dass ein Teil der Strecke von der A39 bis zur Schlosskreuzung schon heute immerhin dreispurig ist. Aber jetzt ist es Zeit, vor allem die Fahrspur aus Wolfsburg Richtung Weyhausen durchgehend ausbauen. Denn ich rechne fest damit, dass die Verlängerung der A39 kommt. Wenn wir aber dann erst mit dem Ausbau der B188 anfangen, ist es zu spät.“

Hildebrandt machte auch klar, dass große Bauprojekte bei guter Vorbereitung auch ohne Straus oder andere Verkehrsprobleme umgesetzt werden können. „Die Sanierung der Brücken der A39 über die Nordhoff-Straße und den Mittellandkanal lief völlig glatt. So würde sich die Belegschaft auch einen auch einen Ausbau der B188 wünschen.“

