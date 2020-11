200 Jahre alte Buche sorgt für Freude am Steimker Berg

Stolze Buche am Buchenpfad. Ursula Bettin freut sich über den prächtigen Baum in ihrem Garten.

Im vergangenen Sommer musste zum Leidwesen von Stadtförster Dirk Schäfer und vielen Naturfreunden am Rothehof eine 200 Jahre alte Buche gefällt werden. Ein Opfer des Klimawandels. Die Gefahr, dass sie umstürzt, auseinanderbricht, Äste herabfallen war zu groß - eine Gefahr, die übrigens auch mehr und mehr in den Wäldern besteht. So hat es bereits in der Region schwere Unfälle durch herabfallende Äste gegeben.

Dem Baum war nicht mehr zu helfen. Aus dem Jahr 1830 etwa stammte die Buche, die diesen Sommer am Rothehof gefällt werden musste. Foto: Archiv: Anja Weber / regios24 Das Baumkataster weiß alles Eine ebenfalls 200-jährige Buche, über die man sich durchweg freuen kann, steht bei Ursula Bettin im Garten. Die Wolfsburgerin, die eine Weile auswärts gewohnt hatte und nunmehr am Steimker Berg lebt, zeigt uns stolz dem Baum in ihrem Garten. „Dass sie 200 Jahre alt ist wissen wir aus dem städtischen Baumkataster.“ Die Stadt hatte die Bäume seinerzeit gepflanzt und erfasst. Eigentümergemeinschaften wie die am Buchenweg, auf deren Grundstücke die Bäume heute stehen, haben die Aufgabe, für die Bäume zu sorgen. Was die Bewohner über Generationen hinweg prima gemacht hätten, freut sich Ursula Bettin. Baum-Patenschaft übernehmen Ohnehin sei doch so eine Baumpatenschaft eine gute Idee - zumal in Zeiten von Umweltzerstörung und Klimawandel, findet Ursula Bettin. „Wolfsburger könnten Paten über ihre Bäume werden, man fühlt sich verantwortlich, sorgt für Wasser und erfreut sich am Gedeihen.“ Es ginge ja nicht nur darum, neue Bäume zu pflanzen sondern auch die ganzen alten zu erhalten, sagt die Steimker-Bergerin. Der Baumpfleger bescheinigte der 200 Jahre alten Buche am Buchenpfad beste Gesundheit. Foto: Anja Weber / regios24 Schäden im Stadtwald durch Klimawandel sind immens Immer wieder hatte Stadtförster Dirk Schäfer im vergangenen Sommer vor dem anhaltenden Waldsterben auch in Wolfsburg gewarnt. Schuld ist der Borkenkäfer, der in der Trockenheit besonders gute Lebensbedingungen findet. Viele Flächen im ganzen Stadtgebiet mussten bereits gerodet werden, damit sich der Käfer nicht weiter ausbreiten kann. Ein robuster Mischwald statt Nadelwald soll entstehen. Fichten, Lärchen, Kiefern werden beispielsweise durch Douglasie, Hainlinde, Winterlinde ersetzt. Baumpfleger hat die Buche am Steimker Berg begutachtet Zurück zum Steimker Berg. Die Eigentümergemeinschaft, die Paten der Buche sind, hat sich vom Baumpfleger den guten Zustand der Buche bestätigen lassen. „Es geht ihr prächtig, von der werden wir noch lange was haben bei guter Pflege“, freut sich Ursula Bettin. Gerade Wolfsburg, das sich in Sieben-Meilen-Stiefeln verändere und viele Flächen verbaue, brauche Pflanzen, brauche Grün. „Und Menschen, die ihr Herz dafür entdecken - eben auch durch eine Baumpatenschaft.“