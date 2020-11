Sonnenkamp – Stadt betont den Ausgleich

Es soll das größte Wohnungsbaugebiet Norddeutschlands werden: der 150 Hektar große Sonnenkamp. Da, wo jetzt Felder, Weiden, Teich, Moor und eine kleine Ansammlung von Kleingarten-Parzellen sind, sollen in den kommenden Jahren gut 3000 Wohneinheiten für gut 10.000 Bürger entstehen. Wie wird der Ausgleich für die gewaltige Flächenversiegelung geschaffen? Darüber sprachen wir mit Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide, Sonnenkamp-Projektleiterin Kerstin Schöbel sowie Ralph Hartmann und Martina Laske-Meer vom Geschäftsbereich Grün.

Norddeutschlands größtes Wohnungsbaugebiet soll hier entstehen. Im Hintergrund sind die Häuser von Reislingen-Südwest zu sehen. Foto: Benstem

Schon jetzt schiebt die Stadt 170 Hektar an Ausgleichsverpflichtungen aus den letzten Jahren vor sich her. Da kommt der Sonnenkamp noch oben drauf. Welchen Plan hat die Stadt?

Kai-Uwe Hirschheide Zunächst einmal: Von den 170 Hektar aus der Vergangenheit haben wir in jüngster Zeit schon mehr als 40 Hektar ausgeglichen. Vor etwa zwei Jahren haben wir uns da auf den Weg gemacht, weil wir diesem Thema künftig höchste Priorität geben wollen. Unter anderem gibt es dazu den Kompensations-Pool im Barnbruch, in dem wir in Zusammenarbeit mit den Niedersächsischen Landesforsten unsere städtischen Bauvorhaben ausgleichen. Daneben bauen wir gerade ein Flächenkataster auf und wir wollen die Ausgleichsflächen untereinander stärker vernetzen. Unser Grundgedanke ist aber, dass wir so nah wie möglich am Ort, an dem die Eingriffe geschehen, den Flächenverbrauch ausgleichen wollen - im Sonnenkamp auch auf mehrerlei Weise direkt auf dem Projektgelände.

Punkte für den Ausgleich - auch für Lerchenfenster und Biotopaufwertung

Wie soll das genau geschehen? Man weiß zwar, dass nicht grundsätzlich jeder Quadratmeter Versiegelung im Gegenzug durch Entsiegelung an anderer Stelle ausgeglichen werden muss. Dazu gibt es ja das Punktesystem, dass zum Beispiel auch Ausgleichspunkte für Blühstreifen oder Lerchenfenster vergibt …

Die Galloway-Rinder eines Nordsteimker Landwirtes sollen in die Grüne Mitte kommen. Man arbeite grundsätzlich eng mit allen Landwirten zusammen, betont die Stadt. Foto: Benstem

Hirschheide Genau das ist auch unsere Marschrichtung. Im Sonnenkamp denken wir den Ausgleich- und Ersatz teilweise neu. In der Grünen Mitte und entlang des Panorama-Wegs soll es eine Vernetzung der Flächen von Ausgleich, Freizeit und Erholung und Landwirtschaft geben. Wir kooperieren dazu intensiv mit den Landwirten. Die Galloway-Rinder, die zum Beispiel in der künftigen grünen Mitte stehen, zählen zum Konzept. Baumbestände bleiben bestehen, Vögel werden umgesiedelt.

Panoramaweg und grüne Mitte sollen zentral sein

Das müssen wir unseren Lesern erklären: Wie werden Vögel aus ihrem angestammten Bereich umgesiedelt?

Martina Laske-Meer In dem Fall geht es beispielsweise um die Feldlerchen. Wir schaffen den Vögeln dazu auf der anderen Seite der Nordsteimker Straße, wo Biotope ökologisch aufgewertet werden, neuen Anreiz für ihre Brut. An den Bäumen entlang des Feuerlöschteichs wurden zudem Nisthilfen für andere Vogelarten und Fledermauskästen angebracht. So ein Verfahren bewährt sich gut.

Hirschheide Außerdem denken wir den ganzen Naturschutz im Rahmen des Infrastruktur-Planes immer mit. Die Grüne Mitte und der Panorama-Weg bekommen dabei zentrale Bedeutungen.

Kerstin Schöbel Außerhalb der Quartiere wird es dabei um die Themen Freizeit, Erholung, Grüne Mitte gehen. Zusammen mit dem Geschäftsbereich Grün entwickeln wir dabei Angebote, mit denen Ausgleich geschaffen wird. Der Investor ist dabei übrigens ebenso in der Pflicht. Wir haben mit ihm einen städtebaulichen Vertrag über Ausgleichsmaßnahmen abgeschlossen. (Anmerkung der Redaktion: Der Investor und Projektentwickler Groth/Sahle setzt den Sonnenkamp im Osten der Stadt um).

Open-Air-Fitness oder Bänke zum Verweilen sind Ansätze

Ralph Hartmann Man muss sich vor Augen führen, dass der Panorama-Weg als Teil der grünen Mitte an der Siedlungskante 2,5 Kilometer lang und zwischen 20 und 80 Metern breit ist. Das lässt eine Menge an Ideen und Konzepten zu – von der Parklandschaft mit Kompensationselementen wie Wiesen und Bäumen bis zum Treffpunkt der Generationen.

Biotop Feuerwehrlöschteich. Am Ufer soll es weitere Nisthilfen geben, erklärt der Geschäftsbereich Grün. Foto: Benstem

Haben Sie da schon konkretere Beispiele?

Hartmann Wir sind da noch im frühen Stadium. Open-Air-Fitness(-Geräte) oder Bänke zum Verweilen könnten dazu gehören. Wir werden bei allem auch den Beirat einbeziehen, auch zum Thema Jugend und Senioren gibt es einige Ideen.

Hirschheide Mit der Planung ist ein externes Büro beauftragt. Es geht darum, den Panorama-Weg – mit seinem natürlichen Profil, mit Anhöhen und tollen Stellen, von denen man die ganze Gegend überblicken kann – richtig herauszustellen und für alle erlebbar zu machen.

Stadt betont die Selbstverpflichtung zum Naturausgleich

Ausgleichsmaßnahmen und ihre Einhaltung, wird das eigentlich überprüft oder sogar sanktioniert, wenn man ihnen nicht nachkommt?

Hirschheide Überprüft schon, aber darum geht es am Ende nicht. Wir sehen es als unsere Verpflichtung an und räumen dem höchste Priorität ein. Es geht um unsere Lebensgrundlage und die nachfolgender Generationen.