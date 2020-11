Idee: Wolfsburger Heilig-Geist-Ensemble als Generationencampus

Sanierungsstau in Millionenhöhe, keinerlei Einnahmen mehr und zu hohe laufende Kosten: Die Zukunft der 1962 vom finnischen Stararchitekten Alvar Aalto auf dem Klieversberg errichteten Heilig-Geist-Kirche mit ihren Nebengebäuden ist seit Jahren offen. Ein Konzept für die weitere Nutzung des weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten und unter Denkmalschutz stehenden Ensembles haben weder die evangelische Lukas-Kirchengemeinde noch der evangelische Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen bisher präsentiert.

„Es muss dringend etwas geschehen“, sagt Klaus Brehmer, Vorsitzender der Wolfsburger Heilig-Geist-Stiftung, die sich um die Belange der früheren Heilig-Geist-Gemeinde sorgt. „Unseres Erachtens bedarf es zur zeitgerechten Lösung der anstehenden Probleme eines Gesamtnutzungskonzeptes, an dem sich neben der Stadt Wolfsburg und der Lukasgemeinde auch die evangelische Landeskirche und weitere Gremien aktiv beteiligen sollten“, so Brehmer weiter. Die Lukasgemeinde, die am 1. Januar 2015 durch Fusion der Heilig-Geist-Gemeinde mit der Kreuz- und Pauluskirche entstand, favorisiert einen (Teil)Verkauf. Von der Idee hält der Stiftungsvorstand nichts. „Dies würde das zurecht unter Denkmalschutz stehende Gebäude-Ensemble – ohne spürbare wirtschaftliche Vorteile – auseinanderreißen“, meint Brehmer.

Idee für wegweisendes Pilotprojekt

Eine interessante Idee für die künftige Nutzung hat Dr. Patrick Roger Schnabel, Pastor der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, entwickelt. Der gebürtige Wolfsburger ist auf dem Klieversberg aufgewachsen und war viele Jahre Mitglied der Heilig-Geist-Gemeinde. Er könnte sich sehr gut einen „Generationencampus Heilig-Geist“ am Standort Röntgenstraße vorstellen. „Hier könnte ein wegweisendes Pilotprojekt entstehen, das verschiedene Konzepte für neues Gemeinschaftsleben – generationenübergreifend, gemeinschaftsbasiert, gemeinwohlorientiert – miteinander in ein Zusammenspiel bringt“, erläutert Schnabel seine Vorstellungen.

Generationenübergreifendes Wohnprojekt

Das Heilig-Geist-Ensemble in der Röntgenstraße. Foto: Jürgen Runo / Privat

Seine Vision sieht so aus: Die Aalto-Kirche bleibt das geistlich-kulturelle Zentrum des Generationencampus. Das Gemeindehaus wird zum Gemeinschaftshaus und Begegnungszentrum, das ehemalige Mitarbeiterhaus zu einem generationenübergreifenden Klein-Wohnprojekt und der Kindergarten durch einen denkmalgerechten Anbau nach heutigen Standards wiederbelebt. Dieses Zentrum, so Schnabels Vorschlag, würde Kooperationen mit anderen Einrichtungen eingehen, wie zum Beispiel: evangelische Grundschule Eichelkamp, Hanns-Lilje-Heim, Klinikum, Theater, Planetarium, Volkshochschule oder Musikschule.

Seniorenkreise, Lesepaten, Konzerte und Workshops

So könnte nach Schnabels Vorstellung ein Angebot entstehen, das unter anderem klassische generationenspezifische Angebote wie Seniorenkreise, Digitalisierungsfortbildungen für Senioren, Reha-Sport, Hausaufgabenhilfe, Eltern-Kind-Gruppen, Väterkurse und (offene) Jugendarbeit umfasst. Denkbar seien auch generationenübergreifende Angebote wie Lesepaten, Leihgroßeltern, Besuchsprogramme von Kindern für das Seniorenwohnheim oder die Geriatrie. Außerdem möglich: Sozialraumarbeit wie Nachbarschaftsgruppen oder Tauschbörsen und Kulturarbeit, darunter Konzerte oder Workshops, bei denen idealerweise Kooperationen mit anderen Wolfsburger Kultureinrichtungen gesucht würden.

Kita am Klieversberg steht seit 2014 leer

„Dieses Konzept überzeugt“, sagt Stiftungsvorsitzender Klaus Brehmer. Die Stadt Wolfsburg hatte bereits signalisiert, grundsätzlich Interesse an zusätzlichen Betreuungsangeboten im Ortsteil Mitte-West zu haben. Die einzige Kita,die Alvar Aalto jemals baute, steht seit 2014 leer, nachdem dort Schimmel aufgetreten war. Die Gruppen sind seitdem ausgelagert. Das Problem: Die Kita entspricht nicht mehr den heutigen pädagogischen Ansprüchen und ist zu klein. „Eine Sanierung und Reaktivierung des Kindergartengebäudes unter Berücksichtigung der Denkmalpflege ist bereits geprüft und als möglich beurteilt worden“, hatte eine Stadtsprecherin gegenüber unserer Zeitung geäußert.

Pastor Patrick Roger Schnabel hat die Idee vom Generationencampus für das Heilig-Geist-Ensemble entwickelt. Foto: Privat

Das sei ganz im Sinne der Heilig-Geist-Stiftung, sagt Klaus Brehmer: „Die Kita am Klieversberg böte deutliche Vorteile gegenüber dem jetzigen Provisorium am Wohltberg und hätte auch gegenüber dem zurzeit von der Stadt angedachten Standort an der Ecke Röntgenstraße/Braunschweiger Straße die bessere Lage.“ Pläne der Stadt sehen vor, auf dem Gelände des ehemaligen Tennisclubs Grün-Gold Wolfsburg an der Röntgenstraße im östlichen Bereich eine Kita mit sechs Gruppen sowie im westlichen Bereich Wohnungen mit Tiefgaragen zu errichten.

Kirchenkreis und Lukasgemeinde kündigen Konzept an

Die Heilig-Geist-Stiftung werde sich bemühen, so Brehmer, die an der Verwirklichung des Konzeptes Generationencampus zu beteiligenden Träger dafür zu gewinnen. Auf Anfrage, was sie von der Idee Pastor Schnabels halten, teilten Christian Berndt, Superintendent des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen, und Karl-Heinz Thiele, Kirchenvorsteher der Lukasgemeinde, mit: „Wir freuen uns über jede Initiative, die geeignete Ideen entwickelt und diese mit den nötigen Finanz- und Personalkapazitäten umsetzt. Lukasgemeinde, Kirchenkreis und Landeskirche entwickeln zurzeit ein Konzept, das Wege für das Heilig-Geist-Ensemble eröffnen soll. Sobald die Corona-Lage es zulässt, werden wir dieses in einer Gemeindeversammlung vorstellen und erörtern.“

