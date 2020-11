Mord im Wolfsburger Bordell: Warum musste Romery sterben?

Dieser 11. November 2016 hat sich ins Gedächtnis von Kriminalhauptkommissarin Helena Karwath eingefräst. Es war kurz nach 15 Uhr – sie war mit ihrem Partner, ebenfalls einem Polizisten, auf der Heimfahrt – als der Anruf aus der Wache kam: „Wir haben eine Leiche. Eine Prostituierte.“ Für die beiden im Auto hieß das: Umdrehen und zurück zur Dienststelle in Wolfsburg.

„Romery“ wurde im Vorsfelder Bordell „Sandy“ ermordet

Romery Altagracia Reyes Rodriguez, 33 Jahre alt, aus der Domenikanischen Republik, wurde brutal ermordet. Sie hatte als „Monika Atombusen“ in dem Bordell am Vorsfelder Bahnhof für sich geworben. Foto: Polizei Wolfsburg

In solchen Fällen werden sofort alle Kräfte mobilisiert – eine Mordkommission (Moko) wird gebildet. Es darf keine Zeit verloren gehen, die ersten Stunden nach einer Tat sind die entscheidenden, die Spuren noch frisch. Es geht darum: Wer ist das Opfer? Wie lange war die Prostituierte in Wolfsburg? Gibt es einen Zuhälter? Hat sie Freunde hier, Bekannte, vielleicht einen Partner - oder Kontakt zu anderen Prostituierten? Was ist das für ein Objekt, in dem die Frau starb? Und wer waren ihre letzten h?

Helena Karwath, die an jenem ersten Tag die Leitung der Mordkommission innehatte: „Man wusste am Anfang gar nichts. Nur, dass 80 bis 90 Prozent solcher Morde Beziehungstaten sind. Vielleicht hatte sich ein Freier in die Frau verliebt – sie gestalkt, und es kam zum Streit. Vielleicht kannten sich Täter und Opfer aber auch vorher gar nicht.“ So beginnt an jenem Freitag die schier unendliche Suche nach jeder kleinsten Spur – von Zeugenhinweisen über die Tatwaffe, Fingerabdrücke und Kondome der Freier bis zu einer Whatsapp-Gruppe, in der sich die Prostituierten gegenseitig austauschen. In der Hoch-Zeit der Ermittlungen werden 30 Beamte in der Moko im Einsatz sein. 320 Spuren sind am Ende gesichert, deren Dokumentation heute über 30 Aktenbände füllt.

Die Moko „Bahnhof“ der Polizei Wolfsburg stellte 320 Spuren sicher

Seite für Seite lässt sich ein grausames Verbrechen rekonstruieren, nur der Täter fehlt bis heute: „Romery“, 33 Jahre alt, kam aus der Dominikanischen Republik nach Deutschland – wie so viele der rund 50 Prostituierten in Wolfsburg. Sie tingelte von Ort zu Ort, war nie mehr als eine Woche in einer Stadt. In Wolfsburg hatte sie im „Bordell Sandy“ am alten Bahnhof in Vorsfelde Station bezogen, warb dort als „Monika Atombusen“ für sich und ihre Dienste. Hatte sie auch an ihrem Todestag noch Freier zu Gast?

Kurz nach 15 Uhr jedenfalls erhielt die Polizei von einem Fremden einen Anruf. Die Einsatzkräfte entdeckten die Frau in dem heruntergekommenen Gebäude – gefesselt in ihrem Blut liegend. Wenig später erlag Romery ihren schweren Verletzungen, jemand hatte mit stumpfer Gewalt auf sie eingeschlagen und sie auf übelste Weise malträtiert.

Prostituiertenmord in einem Wolfsburger Bordell Prostituiertenmord in einem Wolfsburger Bordell Spurensuche im Umfeld vom "Haus Sandy" in Vorsfelde: Eine Kriminaltechnikerin bereitete sich auf den Einsatz am Tatort vor. Foto: Rasehorn, Hendrik

Prostituiertenmord in einem Wolfsburger Bordell Tagelang sicherte die Polizei im November 2016 am Tatort Spuren. Foto: Helge Landmann

Prostituiertenmord in einem Wolfsburger Bordell Ein Zimmer im Haus „Sandy“, in dem Prostituierte ihre Freier empfangen. Foto: Rasehorn, Hendrik

Prostituiertenmord in einem Wolfsburger Bordell Das Siegel der Polizei an der Eingangstür zum Tatort. Foto: Rasehorn, Hendrik

Prostituiertenmord in einem Wolfsburger Bordell Die Polizei interessiert sich für den Knoten, mit dem die ermordete Prostituierte gefesselt wurde. Bei dem Kabel auf dem Foto handelt es sich nicht um das Kabel, mit dem das Opfer tatsächlich gefesselt wurde. Foto: Polizei Wolfsburg



Prostituiertenmord in einem Wolfsburger Bordell Der Tatort: Das Bordell in der Straße „Am Bahnhof“ in Vorsfelde. Foto: Helge Landmann

Prostituiertenmord in einem Wolfsburger Bordell Der Tatort: Das Bordell in der Straße „Am Bahnhof“ in Vorsfelde. Foto: Helge Landmann

Prostituiertenmord in einem Wolfsburger Bordell Ermittler am Tatort. Foto: Helge Landmann

Nur wenige Freier melden sich auf den Aufruf der Polizei

Bis heute sucht die Polizei mit einem Phantombild nach diesem Unbekannten. Der „Kapuzenmann“ könnte ein wichtiger Zeuge sein. Er war in der Nähe des Tatortes gesehen worden. Foto: Hendrik Rasehorn

Wochenlang sind die Ermittler der Moko „Bahnhof“ am Tatort unterwegs, stellen diverse DNA sicher, forschen bis ins Unterholz nach Tatwaffe und Co., während ein kleines Team in der Polizeiinspektion Wolfsburg oft bis in die Nächte hinein versucht, aus all den Spuren die entscheidenden Details herauszukristallisieren. Doch die Ermittlungsarbeit gestaltet sich äußerst schwierig. Helena Karwath sagt: „Nur wenige Freier haben sich auf unseren Aufruf freiwillig bei uns gemeldet, um uns zu ermöglichen, mit Hilfe eines genetischen Fingerabdrucks die DNA-Spuren vom Tatort abzugleichen.“ Sie hält kurz inne und betont dann: „Dabei sind die Freier so wichtig für uns. Nur sie wissen, wie Romery arbeitete.“ Grad mal ein Drittel der Kondome, die die Polizisten in der Wohnung und auf dem Gelände gefunden haben, konnte bisher zugeordnet werden. Und daher geht auch heute – genau vier Jahre nach der Tat – nochmals der Appell der Ermittler an die Öffentlichkeit: „Melden Sie sich, wenn Sie bei Romery waren! Desto mehr Spuren können wir ausschließen - und dem Täter Stück für Stück näherkommen.“

Auch Aktenzeichen XY berichtet über den Fall

Auch das anonyme Hinweisgebersystem, bei dem die Anonymität jedes Anrufers technisch garantiert ist, kommt bei diesem Verbrechen zum Einsatz, Fallanalytiker sogenannte „Profiler“ werden hinzugezogen, „Aktenzeichen XY“ (ZDF) und „Ungeklärte Fälle“ (RTL II) berichten über den Fall. Es gibt immer wieder Hinweise, aber keiner führt zum Ziel. Was Helena Karwath bis heute umtreibt: „Warum meldet sich der Zeuge nicht, der an jenem Tag in der Nähe des Tatorts gesehen wurde und den wir sogar mit einem Phantombild öffentlich suchen? Der Kapuzenmann, zwischen 28 und 30 Jahren alt, circa 1,90 Meter groß und schlank.“ Auch da bietet jeder neue öffentliche Bericht den Hauch einer Chance.

Am Tatort, dem Bordell „Sandy“, wurde auch ein Kabel sichergestellt, mit dem das Opfer gefesselt wurde. Die Ermittler interessiert der spezielle Knoten. Das Foto wurde von der Polizei nachgestellt. Foto: Polizei Wolfsburg

Ein weiterer Ermittlungsansatz – eine Telefonnummer, von der neunmal auf dem Handy der Prostituierten Romery angerufen wurde, als sie in Vorsfelde war – bleibt ebenfalls ohne Ergebnis, genauso wie der ungewöhnliche Knoten an dem Kabel, mit dem das Opfer gefesselt wurde und der einem Seglerknoten ähnelt. Vom Täter fehlt jede Spur. Gesucht wird eine männliche Person, das steht für die Ermittler fest, denn, so Karwath: „Eine Frau greift zur Waffe und erschießt jemanden, diese brutale Gewalt aber spricht eher für einen Mann.“

Ermittlerin: „Zweimal dachten wir, nah dran zu sein“

„Zweimal, ja, da dachten wir, nah dran zu sein“, erinnert sich Karwath, und man spürt, wie sehr das Fahndungsfeuer noch in ihr lodert: Einmal ging es um den Mörder einer anderen Prostituierten, der 40 Jahre alten „Sissy“, die eine Woche zuvor an der B 494 bei Hohenhameln im Landkreis Peine in ihrem Lovemobil erstickt wurde. Der Mann, der mittlerweile zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, soll angeblich einem Kumpel verraten haben, dass er auch der Mörder von Romery sei. Doch stichhaltige Beweise – Fehlanzeige. Ein andern Mal ging es um den Mörder zweier Joggerinnen in der Gegend um Freiburg, der just an Romerys Todestag mit seinem Lkw von Hannover aus unterwegs war. Helena Karwath: „Das war eine richtig heiße Spur. Aber es passte dann zeitlich und von der Strecke doch nicht…“

Alle Spuren sind abgearbeitet, die Moko ist aufgelöst

Jedes Mal, wenn Ermittlerin Helena Karwath über den Vorsfelder Prostituiertenmord spricht, ist „wieder alles da“. Sie sagt: „Man möchte den Täter einfach kriegen.“ Foto: Darius Simka / regios24

Längst sind alle Spuren abgearbeitet, die Moko aufgelöst, die Akte geschlossen, sie liegt bei der Staatsanwaltschaft. Jedes Mal aber, wenn Helena Karwath über den Fall spricht, ist „wieder alles da“: „Man möchte den Täter einfach kriegen.“ Und Mord verjährt eben nie.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei sucht bis heute Zeugen rund um das Verbrechen am 11. November 2016 – insbesondere auch Freier, die die Prostituierte Romery in ihrer Zeit in Wolfsburg besucht haben. Auch die Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, bleibt bestehen. Bitte melden Sie sich unter folgender Nummer bei der Polizei: (0 53 61) 4 64 60.

