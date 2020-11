Positives Zwischenfazit bei Corona-Kontrollen in Wolfsburg

Wolfsburgs Polizeichefin Heike Heil und Oberbürgermeister Klaus Mohrs ziehen nach den gemeinsamen Kontrollen im Stadtgebiet zu den erneuten Beschränkungen in Zusammenhang mit dem Coronavirus ein erstes positives Zwischenfazit. Dies schreiben sie in einer Pressemitteilung.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs: „Ein großes Dankeschön an alle Wolfsburger, die sich wirklich außerordentlich rücksichtsvoll verhalten und vorbildlich an der Eindämmung der Pandemie mitwirken. Ich habe in der vergangenen Woche häufig gesehen, dass sogar an vielen Orten Masken getragen werden, wo es keine Vorschrift ist. Das macht mich sehr stolz und zeigt, dass die meisten Bürger wie ich davon überzeugt sind, dass unser aller Gesundheit es wert ist, die Einschränkungen hinzunehmen. Sie tragen Masken nicht, weil es die Vorschrift fordert, sie wollen sich und andere schützen.“

Polizei und Stadt intensivieren Kontrollen

Einsatzkräfte der Polizei und des städtischen Ordnungsdienstes haben in Bezug auf die Überwachung der seit Anfang November bestehenden Allgemeinverfügung durch die Stadt Wolfsburg zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus deutlich sichtbar die Präsenz- und Kontrollmaßnahmen intensiviert.

„Die bisherigen Kontrollen zeigen, dass die Menschen unsere präventiven und aufklärenden Kommunikationsangebote annehmen und sich weit überwiegend an die Regelungen halten“, resümiert Heike Heil und appelliert: „Die Einhaltung der geltenden Bestimmungen haben für den weiteren Verlauf der Infektionsausbreitung existenzielle Bedeutung.“

Zielgerichtete Kontrollen werden fortgeführt

Die Kriminaldirektorin kündigt den Fortgang der zielgerichteten Kontrollen an, bei denen neben Einsatzkräften aus der Polizeiinspektion auch Einheiten der Bereitschaftspolizei zum Einsatz kommen. Bisher wurden lediglich 15 Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz registriert.

red