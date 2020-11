Klinikum Wolfsburg macht Werbung für Tag der Frühgeborenen

Im Klinikum Wolfsburg kommen etwa 180 Kinder pro Jahr als Frühchen, also vor der 37. Schwangerschaftswoche, zur Welt. Davon wiegen 30 Neugeborene weniger als 1250 Gramm. „Diese Kinder sind etwas ganz Besonderes und brauchen eine ganz intensive Betreuung“, sagt Professorin Jacqueline Bauer. Der Leiterin der Kinderklinik liegt der Weltfrühgeborenentag am 17. November deshalb besonders am Herzen.

Gebäude werden lila angestrahlt

Seit 2008 wird an diesem Tag weltweit auf die Belange von Frühgeborenen und ihren Familien aufmerksam gemacht. Viele Städte beteiligen sich an der Aktion, indem sie exponierte Gebäude lila anstrahlen. In Wolfsburg machen auf Initiative Bauers erstmals das Klinikum und die Autostadt mit. Dort werden die markanten Türme lila leuchten. „Wir freuen uns, dass wir so nicht nur das Klinikum Wolfsburg unterstützen, sondern auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen können und am 17. November mit unseren Türmen ein weithin sichtbares Zeichen setzen“, sagt Autostadtsprecherin Anja Kreß. Bauer möchte im nächsten Jahr weitere Partner gewinnen und auch wieder ein Fest feiern. „Normalerweise werden die Kinder und Familien eingeladen, es gibt Kuchen, Clowns sind dabei und Luftballons steigen in den Himmel“, erzählt Bauer mit leuchtenden Augen. Leider sei dies durch Corona in diesem Jahr nicht möglich.

Die Autostadt-Türme leuchten am Weltfrühgeborenentag lila. Foto: Matthias Leitzke / Autostadt

Manche Frühchen wiegen keine 500 Gramm

Dank moderner Medizin gelingt es heute, selbst extrem unreifen Kindern ein Überleben zu ermöglichen. Kinder, die ab der 24. Schwangerschaftswoche, also vier Monate vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt kommen, haben eine Überlebenschance von über 90 Prozent, erläutert Dr. Clemens Liebrich, kommissarischer Leiter der Frauenklinik. Extreme Frühchen wiegen nicht selten weniger als 500 Gramm.

Klinikum ist spezialisiert auf Frühgeborene

Das Klinikum Wolfsburg ist auf solche Fälle spezialisiert. Es ist ein Perinatalzentrum Level 1, also der höchsten Stufe in Deutschland bei der Versorgung von Frühgeburten. „Wir haben hier exzellente Zahlen“, betont Bauer. Kinder- und Frauenklinik arbeiten nicht nur eng zusammen, sondern liegen dank der neuen Kinderklinik auch räumlich direkt nebeneinander.

Das Ziel sei es, gesunde Kinder aus dem Klinikum zu entlassen. Doch gerade Frühchen bräuchten weitere, oft jahrelange Förderung, sei es durch Krankengymnastik, Logopädie oder eine Schulbegleitung. „Da wünsche ich mir mehr Unterstützung für die Eltern durch die Politik, aber auch die Gesellschaft“, so die Fachärztin für Neonatologie. „Je besser wir die Kinder unterstützen, desto mehr gesunde Erwachsene haben wir später.“ Der Weltfrühgeborenentag sei aber auch ein Dank an die speziell geschulten Intensivschwestern, die für eine 24-Stunden-Betreuung der Winzlinge sorgen. „Ich wünsche mir, dass ihre Arbeit mehr geschätzt wird“, unterstreicht Bauer.