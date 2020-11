Was kann Wolfsburgs Porschestraße in Schwung bringen?

Ein Masterplan soll dafür sorgen, dass Wolfsburgs Fußgängerzone bei all den angekündigten Großprojekten im Umfeld der Porschestraße nicht abgehängt wird. Darüber zeichnet sich weitgehende politische Einigkeit ab. Nur einer meldete im Bauausschuss Zweifel daran an, dass es eine neue Planung ist, die der Einzelhandelsstandort Porschestraße nötig hat.

Der Sprecher der Minifraktion Linke/Piraten, Bastian Zimmermann, wies darauf hin, dass die Stadt Wolfsburg bereits Pläne in der Schublade habe: Das Expertenpanel des Urban Land Institute (ULI) habe die Porschestraße und die Nordhoffachse zusammen betrachtet. „Da wurde schon der große Wurf gemacht, anhand dessen man diskutieren kann“, meinte Zimmermann. „Jetzt ist doch die Frage, wie geht es in die Konkretisierung.“

Experten empfahlen, in Wolfsburgs Fuzo höher zu bauen – und mehr zu veranstalten

Der Geschäftsführer der Hafen City, der ehemalige Bürgermeister von Pittsburgh, die ehemalige Stadtbaurätin von München und sechs andere Fachleute für Stadtentwicklung und Immobilien hatten 2018 nach einem einwöchigen Aufenthalt in Wolfsburg Empfehlungen getroffen. In der Porschestraße höher zu bauen, Pavillons abzureißen und Plätze zu möblieren etwa, aber auch Straßenkünstler oder Musiker an den Südkopf zu holen und für ein tägliches Veranstaltungsprogramm zu sorgen. Ziel: mehr „urban buzz“, eine lebendige Innenstadt.

Dass in der mittleren Porschestraße das Leben tobt, konnte man auch vor der Pandemie nicht unbedingt behaupten. Mehr Laufkundschaft gewiss im Sinne des Einzelhandels, dessen Zusammensetzung sich in den vergangenen Jahren nicht unbedingt zum Besseren entwickelt hat. Die Porschestraße, bemerkte der Bauausschuss-Vorsitzende Frank Richter (Grüne) in der vergangenen Woche in ungewohnter Unverblümtheit, sehe an einigen Stellen aus wie „Rudis Resterampe“.

Bürger vermissen einen Spielplatz und Orte, die zum Verweilen einladen

Bastian Zimmermann hat schon mehrfach von Bürgern gehört, dass sie in Wolfsburgs Fußgängerzone einen richtigen Spielplatz vermissen, genauso wie Orte, die zum Verweilen einladen. Nach seinem Dafürhalten sollten darum jetzt diejenigen Expertenvorschläge umgesetzt werden, die sich schnell und für wenig Geld verwirklichen lassen. Aus seiner Sicht wären das eine Kleinkunstbühne für Künstler aus der Region, eine Begrünung in Form von Urban-Gardening-Projekten und Sitzgelegenheiten wie vor dem Hauptbahnhof.

Eine Art Masterplanung hielten auch die Fachleute für notwendig. „Ein entscheidendes Stück Arbeit wird sein, den dringenden Bedarf der Stadt Wolfsburg an einem klaren Stadtentwicklungs- und Gestaltungsplan ins Werk zu setzen - um eine Gesamtstrategie zu definieren, aber auch um eine Lösung zu finden für die Fragen der Eigentümerschaft und der Kontrolle des Immobilienbestandes in der Innenstadt, sei er privat oder halbprivat“, hieß es im Abschlussbericht des ULI.

Linken-Ratsherr: „Irgendwie auch mal handeln“

So lange die Masterplanung parallel läuft, hat auch der kritische Zimmermann nichts dagegen einzuwenden. „Aber man sollte auch mit kleinen Projekten ausprobieren, wie die Stadt anders gestaltet werden könnte.“ Irgendwie, findet er, müsse man doch auch mal handeln.

