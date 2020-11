Sohn stört Unterricht – Eltern klagen gegen Wolfsburger Schule

In der Wormser Schulordnung von 1260 wurden Lehrer noch gemahnt, beim Züchtigen Verletzungen wie offene Wunden oder Knochenbrüche zu vermeiden. Rund 700 Jahre später wurde die Prügelstrafe in Deutschland verboten. Doch Unterricht, an dem alle brav, konzentriert und lernbegierig teilnehmen, bleibt weiterhin eine Illusion. Störungen sind die Regel. Deshalb müssen sich Lehrer gut überlegen, wie sie den Unterricht gestalten. Weil sich ein Wolfsburger Schüler zum Dauerärgernis für seine Lehrer, den Klassenkameraden und deren Eltern entwickelte, drohte die Schulleitung mit seiner Versetzung in eine andere Klasse und Schulverweis. Dagegen klagten die Eltern des Jungen am Dienstag vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig.

Selbst seinen Mitschülern war das Verhalten des Jungen unangenehm

Zahlreiche Verfehlungen wurden im Kontaktheft, das der Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern dient, niedergeschrieben. Nicht nur, dass der Schüler in allen Stunden den Unterricht wiederholt störte. Er bemalte, beleidigte und verletzte Klassenkameraden, imitierte Schießbewegungen, aß während der Stunde oder wanderte im Klassenraum umher, um sich zuweilen im Klassenschrank zu verstecken. Den Ansagen seiner Lehrer schenkte er wenig Beachtung. Möglicher Grund für sein Fehlverhalten war sein schlechter Leistungsstand.

Sein unangenehmes Verhalten war mehrmals Thema im Klassenrat seiner Mitschüler. Die Elternvertreter schlugen Alarm. Der Schulleiter schaltete sich ein und führte ein persönliches Gespräch mit den Eltern des Jungen. Wenn erzieherische Mittel nicht zum Erfolg führen und der Schüler gegen seine Pflichten fortgesetzt verstößt, hat die Schule das Recht, Ordnungsmaßnahmen zu beschließen. Der Junge wurde von einer Exkursion ausgeschlossen. Die Schulsozialarbeit wurde auch eingeschaltet. Das nahmen seine Eltern noch hin – das Verhalten des Kindes besserte sich nicht.

Die Situation eskaliert, Konferenz folgte auf Konferenz

Auf einer Klassenkonferenz wurden weitere Maßnahmen beschlossen. Zum Halbjahr sollte der Junge in eine Parallelklasse überwiesen werden. Damit nicht genug: Würde er weiterhin den Unterricht stören, müsste er Einzelarbeit vor dem Schulsekretariat ableisten. Falls er sich dem widersetzt, sollte er vom Unterricht ausgeschlossen werden. In der höchsten Eskalationsstufe wurde auch ein Schulverweis angedroht.

Ordnungsmaßnahmen wie die Versetzung in einer andere Klasse sind Verwaltungsakte. Dagegen kann geklagt werden. Die Eltern nahmen sich auch einen Anwalt. Der legte Widerspruch gegen den Beschluss der Klassenkonferenz ein. In solchen Fällen wird eine Abhilfekonferenz einberufen. Die Klassenkonferenz bestätigte, dass der Junge in eine andere Klasse wechseln soll. Der Verweis wurde zurückgenommen, dafür wurde nun angedroht, ihn bis zu drei Monate vom Unterricht und Aktivitäten auszuschließen, wenn er weiterhin den Unterricht stört und sich Anweisungen widersetzt. Der Widerspruch der Eltern wurde zurückgewiesen. Nun legten diese Klage ein.

Eltern kritisieren die Schuler: Wir waren chancenlos. Landesschulbehörde relativiert die Vorwürfe

Die Eltern waren in der Verhandlung nicht anwesend. Ihr Anwalt erklärte, der ganze Vorgang habe in der Familie wie eine „Bombe“ eingeschlagen. „Die Mutter berichtete mir, es habe sich in der Schule eine sehr negative Dynamik, eine negative Kommunikationsspirale entwickelt. Sie habe sich chancenlos gesehen, dagegen zu argumentieren.“ Eine Vertreterin der Landesschulbehörde berichtete vor dem Verwaltungsgericht hingegen, die Eltern hätten das Verhalten ihres Kindes immer wieder entschuldigt.

Tatsächlich ist all das, was hier geschildert wurde, Vergangenheit. Der Junge hat bereits vor Jahren die Schule gewechselt und ist dort laut Landesschulbehörde nicht mehr auffällig. Doch die Eltern hielten trotzdem an der Klage fest. So musste trotz Corona-Epidemie der Fall verhandelt werden. Der Vorsitzende Richter Dr. Torsten Baumgarten stellte von Beginn an klar, die Klage habe keinerlei Aussicht auf Erfolg, weil sich der Verwaltungsakt ja längst erledigt hat. Keine der angedrohten Maßnahmen wurde vollzogen. Selbst der Klassenwechsel wurde aufgeschoben, weil die Schule damals nicht auf sofortige Vollziehung bestand. Ein besonderes Feststellungsinteresse, die nachträgliche Rechtmäßigkeit der Ordnungsmaßnahmen zu klären, schloss die Kammer aus.

Einträge in Schulakten dürfen nicht an andere Schulen übermittelt werden

Baumgarten zeigte aber auch Verständnis: Es gebe immer wieder Klagen wie diese beim Verwaltungsgericht. „Das Hauptanliegen der Eltern ist meist, dass sie Angst haben, die Einträge in der Schulakte könnten sich für den weiteren schulischen Weg ihres Kindes negativ auswirken.“ Der Richter wies darauf hin, dass es seit Mai 2020 einen Erlass des Niedersächsischen Kulturministeriums gibt. Allgemein gelten für alle Daten der Schüler außerdem Löschfristen. Dokumentationen über Erziehungsmittel, Ordnungsmaßnahmen oder allgemeine pädagogische Maßnahmen dürfen nicht an aufnehmende Schulen übermittelt werden. Auf der Internetseite des Landesschulbehörde heißt es dazu: „Der Schüler muss unbelastet den neuen Schulalltag antreten und die aufnehmende Schule sich ein eigenes Bild von dem Schüler machen können.“