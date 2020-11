Drei Millionen Sitzanlagen für den Tiguan

Das Sitech-Team am Standort Wolfsburg hat am Dienstag die dreimillionste Sitz-Anlage für den Tiguan seit dem Produktionsstart 2007 gefertigt. Anschließend wurde das Jubiläums-Set innerhalb von nur 30 Minuten ins Volkswagen-Werk Wolfsburg, direkt an die Fertigungslinie geliefert. Der Tiguan ist das meistverkaufte SUV Europas, schreibt Sitech in einer Pressemitteilung.

Als Jubiläums-Set wurden, so heißt es weiter, R-Line-Sitze mit integrierter Massagefunktion vorne sowie beheizbaren äußeren Rücksitzen gebaut.

800.000 Sets pro Jahr in Spitzenzeiten

Ingo Fleischer, Geschäftsfeldleiter „Sitze“ der Volkswagen Group Components und Sprecher der Geschäftsführung der Sitech-Sitztechnik GmbH sagt: „Das heutige Jubiläum von drei Millionen ausgelieferten Sitz-Sets seit 2007 ist ein starkes Zeichen für die Sitech. Zuverlässigkeit in Bezug auf Liefertreue, Prozess-Exzellenz und Qualität. Wir bauen die Sitzgarnituren für alle sechs verschiedenen Fahrzeuge aus dem Volkswagen-Werk Wolfsburg. Tiguan-Sitze haben wir übrigens auch schon an den Standort Osnabrück geliefert. In Spitzenzeiten sind das immerhin mehr als 800.000 Sets pro Jahr, was in Europa für ein „just-in-time“-Werk einzigartig ist. Dieses Jubiläum gehört der Belegschaft: Danke für Euren unermüdlichen Einsatz. Danke auch an alle unsere Partner im Werk Wolfsburg für die gute Zusammenarbeit.“

Wissam Harb, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Sitech-Sitztechnik GmbH, sagt: „Drei Millionen Sitz-Sets sind eine gigantische Mannschaftsleistung. Über 13 Jahre und zwei Generationen des Tiguan hinweg hat unser Team konstante Qualität geliefert. Wir freuen uns auf die Sitze für den neuen Tiguan!“

2019 war Tiguan mit 911.000 Exemplaren das gefragteste Modell der Marke

Über das meistverkaufte SUV Europas In zwei Generationen hat sich der Tiguan zu einem der erfolgreichsten Sport Utility Vehicle der Welt entwickelt. Insgesamt wurden in den vier weltweiten Werken bisher mehr als sechs Millionen Fahrzeuge produziert. 2019 war der Tiguan mit rund 911.000 Exemplaren das gefragteste Modell der Marke und des gesamten Konzerns. Im Juni 2020 präsentierte Volkswagen mit einem großen technischen und optischen Update das nächste Kapitel der Tiguan Erfolgsstory. Im Volkswagen Stammwerk Wolfsburg entsteht das SUV mit normalem Radstand für die Märkte in Europa, Afrika, Asien und Ozeanien.

