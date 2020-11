Zusätzliche Parkplätze für die Fallersleber Altstadt

Aktuell macht die Parkplatz-Situation in der Altstadt einen etwas entspannteren Eindruck. Was an der Einführung von Parkgebühren und dem damit verbundenen Ausweichen auf Parkmöglichkeiten außerhalb der Altstadt liegt; aber auch daran, dass viele im Homeoffice arbeiten und dass derzeit die Gastronomie im Teil-Lockdown steckt. Dennoch gibt es eine gute Nachricht für bessere Zeiten: In der Fallersleber Altstadt entstehen 15 neue Stellplätze!

Und zwar dort, wo sie der Ortsrat schon seit einigen Jahren gefordert hatte, um die Parksituation zu entschärfen: am Hofekamphaus in der Hoffmannstraße, hinter dem dortigen Parkplatz auf dem Hof. An der von vielen Vereinen und der DRK-Sozialstation genutzten einstigen Hofekampschule ist die Lage in puncto Parken immer angespannt. Fläche bietet Platz für etwa 15 Stellplätze „Seit Jahren schon wird von den Nutzern des Gebäudes beklagt, dass nicht genügend Einstellplätze zur Verfügung stehen. Allein die DRK-Sozialstation benötigt gut 20 Plätze für ihren Fuhrpark“, erläuterte Eckhard Krebs, SPD-Fraktionssprecher im Ortsrat, in einer Pressemitteilung. Für die anderen Nutzer und Besucher des Hauses reiche der Parkraum nicht. Im Bauausschuss habe SPD-Ortsratsmitglied und Ratsherr Ralf Krüger dazu jüngst eine Anfrage gestellt, die nun von der Stadtplanung positiv beantwortet worden sei, heißt es weiter. „Die Befestigung und Nutzung der an das Grundstück angrenzenden Fläche bringt etwa 15 zusätzliche PKW-Einstellplätze.“ Dadurch werde auch der öffentliche Parkraum entlastet. Idee für Parkplatz-Erweiterung entstand schon 2014 Krüger hat gebeten, den Parkplatz möglichst schon im Frühjahr 2021 auszubauen. Er hatte die Option bereits 2014 ins Gespräch gebracht, 2015 hatte der Ortsrat einen Antrag gestellt. Eine anderweitige Vermarktung des Grundstücks der Stadt am Hofekamp scheiterte. Früher war dort ein Feuerlöschteich, später ein Spielplatz. cc Lesen sie auch: Altstadt-Parkgebühren sorgen für Ausweichen in Fallersleben vom 14.10.2020

