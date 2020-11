Designer Outlets Wolfsburg starten einen Shopping-Stream

Wolfsburg. Bei der zweiten Ausgabe am Donnerstag, 19. November, ab 19.30 Uhr gastiert in der Sendung aus dem WMF-Store der Sternekoch Sven Elverfeld.

Gemeinsam mit Model und Moderatorin Louisa Mazzurana und wechselnden Special Guests begrüßen die Designer Outlets Wolfsburg die Kunden laut einer Mitteilung zum Livestream: Jeden Donnerstag sendet das Center aus einem anderen Shop. Die durch die Corona-Pandemie bedingten Regelungen – sie treffen auch die Händler in den Designer Outlets. „Natürlich machen sich die Umstände in den Besucherzahlen des Centers bemerkbar“, sagt Center-Manager Michael Ernst. Aber: „Wir nutzen die Gelegenheit, um passende neue Formate auf den Weg zu bringen.“

Sven Elverfeld wird in der rund halbstündigen Show ein Gericht zubereiten

Der Shopping-Stream startete in der vergangenen Woche mit der Erstausgabe – gesendet wurde aus dem Puma-Store: Moderatorin Louisa Mazzurana, einigen als Kandidatin bei „Germany’s next Topmodel“ bekannt, hatte den Wolfsburger Andrè „Drè“ Voigt zu Gast, Herausgeber des „FIVE Basketball Magazins“ sowie DAZN- und Wölfe-Radio-Moderator. Bei der zweiten Ausgabe am Donnerstag, 19. November, ab 19.30 Uhr gastiert in der Sendung aus dem WMF-Store der Sternekoch Sven Elverfeld, Chef de Cuisine im Aqua im The Ritz Carlton Wolfsburg. Er wird in der rund halbstündigen Show ein Gericht zubereiten.

Den Shopping-Stream gibt es jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr auf Facebook Live und YouTube zu sehen. Weitere Informationen gibt es auf www.designeroutlets-wolfsburg.de.

