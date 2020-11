Großer Wurf nach Jahren der Provisorien an Grundschule Sülfeld

Das, was es noch vor wenigen Wochen für die Kita-Neubauten in Ehmen und Hattorf gegeben hat, muss wegen der deutlich verschärften Corona-Situation in Sülfeld ausfallen: Der Baubeginn zur Erweiterung der zweizügigen Ganztagsgrundschule nach Jahren der Provisorien muss ohne Grundsteinlegung laufen. Immerhin: Die Stadt schließt nicht aus, dass je nach Entwicklung der Lage im Frühjahr ein Richtfest gefeiert werden kann.

So oder so ist die Großbaustelle zwischen der Grundschule und der Mehrzweckhalle in Sülfeld eine Attraktion für die rund 150 Schüler. Als die Stadt vorigen Freitag den Baubeginn bekanntgab, war in den Wochen zuvor schon viel passiert. Die Baustelle ist weiträumig eingezäunt. Dahinter haben die Bauarbeiter mit ihren Baggern schon ganze Arbeit geleistet und große Bodenmassen bewegt. Denn als erstes werden Leitungen verlegt; dann beginnt der Rohbau.

Der Schulhof

Sogar schon seit Beginn des neuen Schuljahrs nutzen die Grundschüler einen neuen Schulhofbereich: Weil

Auf dem neuen Schulhof-Bereich steht ein Spielgerät, hinten arbeiten die Bagger. Foto: Helge Landmann / regios24

für den Anbau der Teil des Pausenhofs östlich des Schulgebäudes samt Spielgeräten weichen musste – aus diesem Grund wurde dort auch das alte Hausmeister-Wohnhaus abgerissen –, ist als Schulhof-Ersatz ein Teil des benachbarten weitläufigen Gartens der Markus-Kirchengemeinde angepachtet worden. Dort steht nun ein großes Spiel- und Klettergerät.

Der Neubau

Im zweigeschossigen Neubau mit einer Nettogrundfläche von etwa 460 Quadratmetern werden vier allgemeine Unterrichtsräume mit jeweils rund 65 Quadratmetern, zwei Differenzierungsräume mit je 28 Quadratmetern sowie Flure, Toiletten und Technikräume untergebracht. Er erhält einen Verbindungsgang zum Altbau.

Der Umbau

Im vorhandenen Schulgebäude werden unter anderem die Mensaküche und der Speiseraum vergrößert. Außerdem werden Flächen für den Ganztagsbetrieb und für den Werkbereich hergerichtet.

Der Container

Schon frühzeitig hatte die Stadtverwaltung erklärt, dass der Modulbau auf dem südlichen Schulhof nicht nur bis zur Fertigstellung des Neubaus stehen bleiben wird. Sondern der vor einem Jahr aufgestellte Container wird auch noch während der anschließenden Umbauphase benötigt und soll erst danach wieder abgebaut werden.

Die Kosten

Die Gesamtkosten für Neubau und Sanierung betragen rund 4,3 Millionen Euro. Davon sind für die Hochbauarbeiten 3,5 Millionen Euro veranschlagt, für die Außenanlagen 650.000 Euro sowie 160.000 Euro für die Einrichtung und die Ausstattung inklusive Digitalisierung der Grundschule.

Der Zeitplan

Eigentlich sollte Baustart für die Schul-Erweiterung schon im Sommer sein, doch coronabedingt hatte sich die Ausführungsplanung verzögert, weshalb es erst im Herbst losging. Der Rohbau soll im Frühjahr 2021 fertiggestellt werden. Der Geschäftsbereich Hochbau der Stadt rechnet damit, dass die Neubauarbeiten dann Anfang 2022 beendet sind und anschließend die Sanierung des Bestandsbaus starten kann. Komplett umgesetzt sein sollen sämtliche Arbeiten an der Grundschule nach derzeitigen Planungen dann im Herbst 2022.

Steigende Schülerzahlen

2015 noch 99 Schüler in fünf Klassen, und 48 im Ganztag, waren es laut Rektor Rüdiger Golz im vergangenen Schuljahr schon 145 Kinder in acht Klassen, davon mehr als 100 im Ganztagsbereich. Aktuell besuchen rund 150 Jungen und Mädchen die Ganztagsschule in Sülfeld, Tendenz steigend.

