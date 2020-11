Viel Sympathie für Hybrid-Lernen an Wolfsburgs Schulen

34 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch, die Grundschule Heidgarten bis Ende nächster Woche dicht, immer wieder einzelne Klassen oder ganze Schul-Standorte in Quarantäne, das Gesundheitsamt im Test-Stress: Auch in Wolfsburgs Schulen rollt die zweite Welle der Pandemie. Nicht nur hier werden daher die Forderungen nach besserem Schutz für Schüler und Lehrer durch Lüftungssysteme und andere Maßnahmen lauter. Das Land hat für Niedersachsens Schulen am Dienstag das „Schutzpaket Corona“ beschlossen. Doch ist das die Lösung?

Unsere Zeitung sprach darüber mit dem neugewählten Stadtschülerratsvorsitzenden Vito Brullo und dem wiedergewählten Stadtelternratsvorsitzenden Alexander Paul. Und die haben zur Unterrichtspraxis für die aktuelle Situation ganz ähnliche Ansichten.

Vorschlag: obere Jahrgänge jetzt wieder ins Szenario B schicken

Ganz neu im Amt als Sprecher der Wolfsburger Schüler ist Vito Brullo (15). Er geht in die zehnte Klasse am Gymnasium Fallersleben. „Die Stimmung in der Schülerschaft ist eher schlecht – aber die Situation hier in Wolfsburg ist besser, als von einigen behauptet wird“, bringt er seinen Eindruck der aktuellen Lage auf den Punkt. Die Situation sei angespannt, ähnlich wie im Frühjahr, was an der Unsicherheit liege, was die nächsten Wochen bringen.

Der Gymnasiast verrät: „Viele würden sich das Unterrichtsszenario B wünschen – ohne Masken.“ Das wäre jedoch nur für die Schüler auf den weiterführenden Schulen eine Option, betont er. Sein Vorschlag: „Ich hielte es für sinnvoll, zumindest die oberen Jahrgänge jetzt wieder ins Szenario B zu schicken, bis sich das Infektionsgeschehen etwas beruhigt hat. Dann hätte man etwas Planungssicherheit und würde nicht auf den womöglich nächsten Anstieg warten.“ Damit habe er selbst gute Erfahrungen gesammelt: Wöchentlich wechselnd kommt eine halbe Klasse in die Schule, die andere Hälfte bearbeitet zu Hause Aufgaben.

Bei der Lüftung muss nachgesteuert werden

Eine klare Meinung hat Vito Brullo auch zum Thema Lüften: „Bei der Lüftungssituation muss nachgesteuert werden. Eine gute Lüftung wäre auch ohne Corona wünschenswert.“ Inwieweit selbst einfache Lüftungssysteme aber flächendeckend finanzierbar wären, vermag er nicht zu sagen. Er berichtet jedenfalls, dass sich in seinem Klassenraum im Gymnasium die Fenster nicht öffnen lassen, daher werde über die Tür gelüftet.

Bei Plexiglasscheiben, die aus dem Hilfspaket des Landes beschafft werden könnten, ist der Schülerratsvorsitzende skeptisch, ob das viel bringt. Dann lieber lüften und warm anziehen. „Und es wäre vernünftiger, wenn man volle Klassen vermeiden würde.“

Stadtelternratsvorsitzender lobt Gesundheitsamt

Der nach zwei Jahren wiedergewählte Stadtelternratsvorsitzende ist sich nicht sicher, ob die Landeshilfen für Schulen nicht Aktionismus sind. „Bei mir kommen eigentlich überhaupt keine aufgeregten Eltern an“, betont er und ist überzeugt: „Nach dem, was ich weiß, beherrscht das Gesundheitsamt die Situation gut. Es kann Infektionsketten verfolgen und Risiken klein halten. Die Verfolgung der Fälle ist sehr professionell.“ Angesichts von rund 16.000 Schülern in Wolfsburg seien die Dinge unter Kontrolle.

Alexander Paul stellt klar: „Wenn die Gesundheitsämter die Fälle nicht mehr nachverfolgen könnten, müsste man ins Unterrichtsszenario B oder sogar C wechseln. Das wäre aber ein großes Problem für Eltern mit jüngeren Schülern.“ Er könnte sich vorstellen, bei weiter steigenden Zahlen schon jetzt in eine Art Hybrid-Unterricht für ältere Schüler zu wechseln und das als Zwischenstufe einzuziehen. Einzelne Schulen stellten schon solche Überlegungen an. In puncto Digitalisierung seien die Schulen seit dem Frühjahr deutlich vorangekommen, und für sozial schwächere Familien gebe es weiterhin die Möglichkeit, auf Antrag ein Mobilgerät und einen Raum zum Lernen zu bekommen.

Genervt von Querdenker-Thesen

Was die Lüftungsdebatte betrifft, ist der Elternvertreter Realist: Gute Geräte seien sehr teuer und daher für alle Wolfsburger Klassenräume kaum finanzierbar. Anders als FFP2-Masken und Plastikabschirmungen für Lehrer: „Die sind besonders schützenswert.“ Genervt ist der Elternratsvorsitzende von Querdenker-Thesen, die eine Minderheit vertrete: „Das ist nicht wissenschaftlich fundiert und geht voll an der Realität vorbei.“

