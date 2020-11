Spaziergänger und Jogger aufgepasst: In Wolfsburg hat am Samstagvormittag eine große Treibjagd begonnen. Das Betreten der Jagdgebiete ist bis zum Mittag verboten.

Die Wege zwischen den Hattorfer Teichen und der Nordsteimker Feldmark sind für die Dauer der Jagd gesperrt. Foto: Anja Weber / regios24

Bereits seit 7.30 Uhr sind die Waldwege zwischen den Hattorfer Teichen und der Feldmark Nordsteimke gesperrt, damit die Jäger Rehe und Wildschweine schießen können. Letzteres ist in diesem Jahr besonders wichtig: Der Schwarzwildbestand soll kleingehalten werden, damit sich die Afrikanische Schweinepest nicht in den Wolfsburger Rotten ausbreitet.

Wolfsburger Polizei kontrolliert Einhaltung der Regeln

Die Jäger und Treiber starteten um 8.15 Uhr am VW-Bad zur Jagd. Der Einsatz- und Streifendienst der Wolfsburger Polizei wird in den nächsten Stunden kontrollieren, dass sich Unbeteiligte nicht in Gefahr bringen. Gegen 13 Uhr sollen die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Die Jagd markiert den Auftakt zur winterlichen Jagdsaison. Weitere, kleinere Jagden sollen folgen.