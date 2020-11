Nachdem es in der September-Sitzung nicht geklappt hatte, soll der Ortsrat Fallersleben/Sülfeld nun am Dienstag, 24. November, darüber informiert werden, wie es mit dem Fuß- und Radweg am Rande des Fallersleber Neubaugebiets Kleekamp weitergeht.

Städtische Neuland und Privat-Investor bauen direkt an Weg heran Im Sommer hatte die Grenzbebauung durch die städtische Neuland-Wohnungsgesellschaft für Diskussionsstoff gesorgt: Die Außenwand einer Tiefgarage ragt so dicht an den Weg westlich und südlich des viel genutzten Wegs heran, dass es nicht nur Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Bebauung gab, sondern auch Überlegungen, wie der Weg an der Stelle insbesondere für radelnde Schüler aus dem Schulzentrum Fallersleben übersichtlicher und damit sicherer gestaltet werden kann. Wenig später war erkennbar geworden, dass ein privater Investor im Kleekamp ein Stück weiter ebenfalls bis direkt an den Fuß- und Radweg herangebaut hatte und das für rechtmäßig erklärte. Weitere Themen der Sitzung sind ein Bericht der Verwaltung zum Bedarf am Standort Glockenberg der Grundschule Fallersleben sowie die Überführung des Jugendzentrums Forsthaus Fallersleben in die Selbstverwaltung Hallen-Sanierung in Sülfeld und Radweg-Bau in Fallersleben deutlich teurer Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen Beschlussvorlagen zu Mehrkosten für zwei bereits fertiggestellte Bauprojekte: Sowohl die Sanierung der Sülfelder Mehrzweckhalle als auch der Radweg an der Tangente zwischen Ilkerbruch und Weyhäuser Weg werden jeweils mehr als 200.000 Euro teurer. Zudem geht es in der Sitzung um die Zusammenlegung der Verwaltungssprechstellen Fallersleben und Sülfeld. Die öffentliche Sitzung des Ortsrats Fallersleben/Sülfeld beginnt am Dienstag, 24. November, um 19 Uhr im Hoffmannhaus, Westerstraße 4. Lesen Sie auch: Neue Gefahrenstelle im Fallersleber Baugebiet Kleekamp kritisiert vom 10.7.2020

