Das Phaeno in Orange: Das Gebäude wird im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen farbig angestrahlt.

Tag gegen Gewalt an Frauen – Wolfsburg leuchtet in Orange

Die Stadt Wolfsburg beteiligt sich in diesem Jahr zum zweiten Mal an der weltweiten Aktion „Orange your City“ anlässlich des Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November. Eine Woche lang, seit Montag bis Sonntag, 29. November, werden laut Stadt erneut zahlreiche Gebäude in Wolfsburg orange erstrahlen.

Die Aktion soll ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen setzen. „Ich freue mich, dass sich so viele wichtige Institutionen klar positionieren und wir ein Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen setzen. Das Gleichstellungsreferat nimmt in diesem Kontext eine besondere Rolle ein, da es ein Motor für gleichstellungsrelevantes Engagement ist“, sagt Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Viele andere, darunter die Autostadt, Polizei, Planetarium, VW und die Stadt, nehmen teil an der Aktion Auch das Theater Wolfsburg nimmt an der Aktion teil und leuchtet mit seiner Fassade. Foto: Anja Weber / regios24 In Wolfsburg wird „Orange your City“ federführend vom städtischen Gleichstellungsreferat organisiert. Diverse städtische Einrichtungen und Mitwirkende unterstützen das Vorhaben auch in diesem Jahr: Die Aids-Hilfe Wolfsburg, die Autostadt, das städtische Bildungshaus, das Hallenbad – Kultur am Schachtweg, die Heilig-Geist-Kirche, die IG Metall, das Kunstmuseum, die Ostfalia Hochschule, das Phaeno, das Planetarium, die Polizeiinspektion, das Scharoun-Theater, die städtische Jugendförderung, der Geschäftsbereich Kultur, die Stadtwerke AG, der VfL Wolfsburg, die Volkswagen AG, die Volkswagen Group Services GmbH, die WMG, die Wolfsburg AG sowie die Stadt Wolfsburg. Ziel der Aktion ist es, das Thema „Gewalt gegen Mädchen und Frauen“ öffentlich zu machen und zu enttabuisieren.

red