134 Bürger erhielten in den vergangenen sieben Tagen ein positives Testergebnis.

Wolfsburg. Es gibt 16 Neuinfektionen. Die Zahl der akuten Fälle liegt bei 170. In den vergangenen sieben Tagen erhielten 134 Bürger ein positives Testergebnis.

107,7 – höchste Inzidenz der zweiten Coronawelle in Wolfsburg

In der Stadt Wolfsburg gibt es am Dienstag 16 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt damit 905 (+16), als genesen gelten 682 Bürger, einer mehr als am Montag. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 53. Akute Fälle gibt es derzeit 170 im Stadtgebiet.

Im Zeitraum der vergangenen sieben Tage sind 134 Personen positiv getestet worden. Das entspricht nach den Berechnungsgrundlagen der Stadt Wolfsburg einem 7-Tage-Inzidenzwert von 107,7 pro 100.000 Einwohnern.

