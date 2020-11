Klier-Insolvenz – Alle Filialen in Österreich schließen

Der Riese schrumpft: Der Wolfsburger Frisör-Gruppe „Klier-Hair-Group“ hätte Mitte November die Zahlungsunfähigkeit gedroht. Deshalb wurde Anfang September die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Klier will sich im Schutzschirmverfahren selbst sanieren. „Wir gehen davon aus, dass das zuständige Amtsgericht das Verfahren im Dezember 2020 eröffnen wird“, erklärte ein Sprecher gegenüber unserer Zeitung.

Derweil berichteten Medien in ganz Deutschland in den vergangenen Wochen von Filial-Schließungen. In Österreich wurde ein radikaler Schritt gewählt – dort machen alle Salons dicht. Zu Klier gehörten zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags in Deutschland 1400 Salons sowie Shops und gerade einmal 35 in Österreich, die nun vor dem Aus stehen. Das Aus in Österreich ist allerdings symbolträchtig: 1988 eröffnete Klier seine erste Auslandsfiliale in Wien und leitete parallel mit der Gründung von „Klier International“ die Internationalisierung des Wolfsburger Traditionsunternehmens ein.

Österreich markierte den erste Schritt von Klier ins Ausland

Ende Oktober 2020 hatte das Landgericht Salzburg das Konkursverfahren gegen die Klier-Tochter in Österreich eröffnet. Zunächst sollten 26 von 35 Filialen geschlossen werden. Im Zuge des zweiten Lockdowns in Österreich hätte der Fortbetrieb der verbliebenen Geschäfte aber zur Erhöhung des Ausfalls für die Gläubiger geführt. Deshalb bewilligte das Konkursgericht das Aus aller Standorte. Klier Österreich ist offenbar komplett überschuldet, das vorhandene Vermögen reicht nicht mehr aus, um die Kosten des Insolvenzverfahrens und die nach Eintritt des Konkurses entstandenen Verbindlichkeiten zu decken. 280 Mitarbeiter stehen nun auf der Straße. Am Konzernhauptsitz in Wolfsburg wollte man die Entwicklung in Österreich nicht kommentieren und erklärte lediglich: „Die Auslandsgesellschaften agieren unabhängig von der Klier Hair Group GmbH in Deutschland.“

Verdi kritisiert Umgang mit Angestellten und Kunden

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sieht die Entwicklung nicht nur in Österreich mit Sorge. Schließungen in Deutschland würden für die betroffenen Angestellten oftmals nicht transparent erfolgen, meint die für die Friseurbranche zuständige Bundesfachgruppenleiterin Sonja Austermühle. „Wir haben Rückmeldungen bekommen, dass Salons von einem Tag auf den anderen geschlossen wurden. Das betrifft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise seit Jahrzehnten für Klier gearbeitet haben und nun nicht einmal Zeit bekamen, persönliche Gegenstände aus den Filialen rauszuholen.“ Noch etwas stößt bei ihr auf Unverständnis: „Es macht doch auch unternehmerisch keinen Sinn, Filialen so schnell zu schließen, dass die Kunden noch nicht einmal darauf hingewiesen werden können, dass sie in einer anderen Filiale weiter bedient werden.“

Sprecher: „Führen Gespräche, um die strategische Neuausrichtung von Klier voranzutreiben“

„Als Familienunternehmen nehmen wir die Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deren Familien sehr ernst“, erklärte hingegen der Klier-Sprecher. „Unser Ziel ist es, so viele Salons, Shops und Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. Dies ist jedoch nur möglich, wenn sich in jedem Salon auch ein betriebswirtschaftlicher Erfolg darstellen lässt.“ Die Sanierungsbemühungen laufen auf Hochdruck, so der Sprecher. Alle Geschäftsprozesse und Kostenstrukturen stehen auf dem Prüfstand. „Wir führen Gespräche mit allen wesentlichen Beteiligten, wie zum Beispiel mit unseren Vermietern, und arbeiten daran, einen Sanierungsplan zu erstellen, um die strategische Neuausrichtung von Klier voranzutreiben. Der Prozess wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“ Sanierungs-Geschäftsführer Detlef Specovius hatte Mitte September im Interview mit unserer Zeitung erklärt, Ziel sei es, dass Anfang Dezember dass Insolvenzverfahren eröffnet und im März, vielleicht sogar Ende Februar abgeschlossen werde.

