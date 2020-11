Feuerwehr löscht brennenden Kinderwagen vor Fallersleber Haus

Fallersleben. Zeugen riefen die Ortsfeuerwehr am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in die Sandkämper Straße. Weite Teile des Gebäudes wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Großes Glück hatten die Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Sandkämper Straße in Fallersleben am Donnerstagabend. Im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses brannte aus ungeklärter Ursache ein Kinderwagen. „Ein Bewohner des Hauses zog die brennenden Reste geistesgegenwärtig auf die Straße und verhinderte so Schlimmeres“, berichtet Tim-Bastian Freier, Ortsbrandmeister der Wehr aus der Hoffmannstadt, in einer Mitteilung.

Mehr als zehn Einsatzkräfte waren bei dem Brand vor Ort

Die Ortsfeuerwehr Fallersleben wurde gegen 21.30 Uhr alarmiert und rückte mit Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und Gerätewagen und insgesamt 10 Einsatzkräften unter der Leitung von Gruppenführer Daniel Tegtmann aus. Unterstützung kam durch ein weiteres Fahrzeug der Berufsfeuerwehr Wolfsburg. Vor Ort führte ein Trupp Nachlöscharbeiten mit der Schnellangriffseinrichtung durch, da vom Kinderwagen lediglich Reste vorhanden waren. Durch die starke Rauchentwicklung wurden jedoch weite Teile des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen.

Die ebenfalls alarmierte Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der Einsatz war nach rund einer Stunde mit Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft beendet.

red