22-Jähriger Wolfsburger prallt mit Auto gegen Laterne

ARCHIV - ILLUSTRATION - 30.06.2018, Sachsen, Dresden: Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit, während auf dem Display der Hinweis "Unfall" zu lesen ist. (Zu dpa "Dekra Verkehrssicherheitsreport" vom 10.07.2018) Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Gegen eine Straßenlaterne in Westhagen ist ein 22-Jähriger am Freitagabend, 27. November, mit seinem VW Golf GTI geprallt. Dabei blieb der Wolfsburger unverletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann aus Wolfsburg mit seinem PS-starken Auto gegen 21.05 Uhr auf der Suhler Straße in Richtung Frankfurter Straße.

Wagen kommt von Fahrbahn ab

Im Bereich einer leichten Linkskurve kam das Fahrzeug dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Es überfuhr den angrenzenden Geh- und Radweg sowie ein Verkehrszeichen. Nach dem Aufprall gegen eine Straßenlaterne kam der Wagen zum Stehen.

Ausgelöste Airbags verhindern Verletzungen

Laut Polizei hielten sich zum Unfallzeitpunkt keine Passanten in diesem Bereich auf. Am Golf wurden diverse Airbags ausgelöst, die verhinderten, dass sich der junge Mann Verletzungen zuzog.

Fahrer besitzt keinen Führerschein

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Wolfsburger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm zu Jahresbeginn entzogen.

Fahrzeug nach Unfall stark beschädigt

Auf Grund der starken Beschädigungen am Fahrzeug, überprüft die Polizei, ob der Wagen möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde. Es entstand ein Schaden von geschätzt 16.500 Euro. Der Golf GTI musste abgeschleppt werden. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Zeugen werden gesucht

Die Polizei in Wolfsburg bittet Zeugen, die Angaben zu dem Hergang des Unfalls machen können, sich unter (05361) 4646215 zu melden.

red