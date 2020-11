Die Polizei hat in Reislingen Süd/West einen betrunkenen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Wolfsburg. Eine Blutprobe musste in der Nacht zum Samstag ein 20-Jähriger abgeben, weil er betrunken mit seinem E-Scooter in Reislingen unterwegs war.

E-Scooter-Fahrer in Wolfsburg betrunken unterwegs

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen 20-jährigen Wolfsburger, der am Samstag, 1.20 Uhr, mit seinem E-Scooter auf der Von-Droste-Hülshoff-Straße in Reislingen Süd/West den Radweg in falscher Richtung befuhr.

20-Jähriger wirft seinen E-Scooter weg und will flüchten

Als die Beamten den Mann anhalten wollten, warf der sein Zweirad einfach weg und flüchtete zu Fuß. Die Polizisten stellten ihn kurz darauf auf einer Grünfläche. Ein Atemalkoholtest erbrachte 2,99 Promille. Auf der Polizeiwache in Wolfsburg wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde sichergestellt.

red