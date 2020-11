Karateka der TSG Mörse trainieren gemeinsam online

Die Karateabteilung der TSG Mörse geht mit ihren Karateka in diesem Lockdown via Onlinetraining neue Wege. Das erste Training fand mit insgesamt fünf Teilnehmern statt. Alexander Than stellte sich als Trainer den Herausforderungen der eingeschränkten Bewegungsfähigkeit aufgrund von Platzmangel in den heimischen vier Wänden und passt das Training entsprechend an.

Jede Karatetechnik müsse von der richtigen Ausatmung begleitet sein, und je nach Technik würden auch unterschiedliche Muskelgruppen beansprucht. Allen Techniken gemein ist laut Mitteilung die maximale Anspannung im Endpunkt der Technik sowie ein tiefer Schwerpunkt für die Standfestigkeit. Diese Grundlagen eignen sich zum Üben in einem solchen Format. Der Vorteil am Onlinetraining liege darin, dass ein interaktives Training möglich ist und Alexander Than die Trainierenden sehen und verbessern kann. Techniken können in einzelne Sequenzen zerlegt und im Detail trainiert werden.

red