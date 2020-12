Wolfsburger Chefärztin warnt vor Verbrennungen bei Kindern

„Vorsicht, heiß!“ Doch die Warnung kommt zu spät. Das zweijährige Kind greift nach dem Topf auf dem Herd und zieht ihn zu sich. Das kochende Wasser darin ergießt sich über Kopf, Oberkörper und Hände. Eine solch furchtbare Szene spielt sich nahezu täglich in Deutschland ab. „Eine kleine Unachtsamkeit kann das Leben eines Kindes und der Eltern verändern“, sagt Professor Jacqueline Bauer. Die Leiterin der Wolfsburger Kinderklinik und Oberarzt Detlef Schmitz möchten anlässlich des „Tags des brandverletzten Kindes“ am 7. Dezember Eltern sensibilisieren.

7500 Kinder pro Jahr werden stationär behandelt

Pro Jahr werden in Deutschland etwa 30.000 Kinder unter 15 Jahren wegen Verbrennungen oder Verbrühungen behandelt. Darunter sind rund 7500 Kinder mit so schweren Verletzungen, dass eine stationäre Aufnahme nötig ist, manchmal sogar in einem spezialisierten Verbrennungszentrum wie das Kinder- und Jugendkrankenhaus „Auf der Bult“ in Hannover. Nach Verbrennungen beseht die Gefahr einer Narbenbildung. „Darunter können Kinder ihr ganzes Leben leiden. Sie können Hände oder Gelenke nicht mehr richtig bewegen oder werden in der Schule stigmatisiert“, erklärt Bauer.

Hochrisikogruppe: Kinder von 0 bis 5 Jahren

Kinder im Alter von 0 bis 5 Jahren bilden bei thermischen Verletzungen die Hochrisikogruppe. „Entscheidend ist die Prophylaxe“, betont die erfahrene Kinderärztin. Häufig unterschätzt würden heiße Flüssigkeiten wie Tee oder Kaffee, die sensible Kinderhaut schon ab 52 Grad langfristig schädigen können. „Kinder in dem Alter sind neugierig, sie finden alles spannend und entdecken die Welt“, erzählt Bauer. Doch schnell werde eine heiße Tasse Tee vom Tisch gezogen, eine brennende Kerze angefasst oder die Hände kleben am Backofen oder an der Kaminscheibe.

Mehr Verbrennungen im Winter

„Im Winter behandeln wir deutlich mehr Kinder mit Verbrennungen“, berichtet Oberarzt Schmitz. Erschwerend hinzu kämen rund um Silvester Verletzungen nach dem Abbrennen von Feuerwerk. Besonders selbst gebastelte oder vom TÜV nicht zugelassene Böller seien extrem gefährlich und können zu schlimmen Verletzungen an den Augen, im Gesicht oder an den Händen führen.

Immerhin, so Schmitz, seien die Behandlungen von brandverletzten Kindern in der Wolfsburger Kinderklinik in den vergangenen Jahren etwas weniger geworden. Die Eltern seien mittlerweile aufmerksamer und machten sich mehr Gedanken über potenzielle Gefahren. „Etwa zehn schwer brandverletzte Kinder behandeln wir pro Jahr stationär. Einen Teil davon müssen wir in eine Spezialklinik verlegen“, sagt Schmitz. Ziel der Behandlung sei es, eine Heilung ohne oder mit so wenig Narben wie möglich zu erreichen.

Keine Wärmflaschen oder Kirschkernkissen verwenden!

Chefärztin Bauer empfiehlt, mit einer Verbrühung oder Verbrennung am besten immer einen Arzt aufzusuchen. Eltern könnten selbst nur schwer einschätzen, wie stark der Verbrennungsgrad ist. „Es drohen schnell schlimme Infektionen.“ Als Faustregel gelte: Ist die Verbrennung größer als die Hand des Kindes – ab in die Klinik oder den Notarzt rufen. „Wir sind rund um die Uhr da.“ An Eltern von kleinen Babys appelliert die Leiterin der Kinderklinik: „Bitte keine Wärmflaschen oder Kirschkernkissen verwenden! Beide können zu heiß für die Neugeborenenhaut sein, die Wärmflasche kann auslaufen.“ Eine mütterliche Hand und eine leichte Bauchmassage seien zum Beispiel bei Blähungen völlig ausreichend.

Weitere Informationen zum Thema gibt es unter:

https://www.tag-des-brandverletzten-kindes.de

Erste Hilfe:

Bei Verbrühungen sollte nasse Kleidung sofort entfernt werden, eingebrannte Kleidung hingegen nicht.

Die Haut sollte gesäubert und maximal zehn Minuten mit handwarmen Wasser (kein Eis!) gekühlt werden. Keine Hausmittel wie Honig, Quark, Zahnpasta oder Öl auf die Wunden geben.

Die Wunde mit einer Kompresse oder einem Verband locker verbinden.

Zur Behandlung ins Krankenhaus fahren oder einen Notarzt (112) rufen.