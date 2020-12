Linna Hensel ist Wolfsburgs neue „Shopping Queen“

Wer wird Wolfsburgs „Shopping Queen“? In dieser Woche strahlte der Fernsehsender Vox in seiner täglichen Nachmittagssendung die Folgen aus Wolfsburg aus, die im September in der ganzen Stadt aufgezeichnet wurden. Am Freitag stand nun das Finale an: Die Teilnehmerin Ricarda, Isabel, Claudia, Linna, die aus Wolfsburg und der Umgebung stammen, waren Tag um Tag angetreten. Am Ende der Woche folgte Britta, um Punkte für den Titel „Shopping Queen“ zu sammeln.

Als Wolfsburgs Shopping-Königin darf sich nun Fotografin Linna bezeichnen: Mit 45 Punkten und somit einem Zähler Vorsprung gewann sie die Runde. Star-Designer Guido Maria Kretschmer vergab am Ende des Wolfsburger Duells seine Zähler. Alle Kandidatinnen hatten sich unter der Woche bereits gegenseitig bewertet – und dabei kamen alle auf 35 Punkte. So war die Bewertung von Kretschmer ausschlaggebend. Handschuhe in rot und schwarz führen zum Erfolg Kretschmer hatte für jede seiner Wolfsburger Kandidatinnen ein Accessoire wie Handschuhe, Gürtel oder eine Handtasche ausgesucht. Deren Aufgabe war es nun, das passende Outfit zu finden: Dafür hatten die Wolfsburgerinnen jeweils vier Stunden Zeit. 500 Euro durften sie für ihre Kleidungsstücke und Schmuck ausgeben. Zum Schluss schminken sich die Frauen passend dazu, ehe es auf die Bühne ging. Für Freitagskandidatin Britta hatte der Designer übrigens eine Schiebermütze ausgesucht. Dieses Accessoire hatte sie zuvor noch als ihren Albtraum bezeichnet. Um das treffende Outfit zu der Mütze zu finden, traf sie sich mit ihrem Kumpel Ole in den Designer Outlets. „Linna, du hast einen sehr coolen Look“, lobte Kretschmer seine zweite Wolfsburger Gewinnerin schließlich am Finaltag. Die hatte zu ihren roten-schwarzen Handschuhen übrigens ein schwarzes Outfit gewählt. Der Designer: „Man kann es nicht besser machen.“ Und für den ersten Platz gab es 1000 Euro.