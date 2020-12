Wolfsburg. Die Überführung von Bahntrasse und Mittellandkanal in Höhe Fallersleben ist frisch saniert. Doch erst bei den Bauarbeiten fielen massive Schäden auf.

Neubau der nächsten Autobahn-Brücke in Wolfsburg nötig

Das war so nicht geplant. Gerade erst sind die Bauarbeiten an den beiden Autobahnbrücken in Höhe Fallersleben beendet worden, da steht schon fest: Die nördlichere der beiden Überführungen der A 39, die Bahntrasse und Mittellandkanal überspannt, ist trotz der Sanierung ein Fall für Abriss und Neubau. Dauer und Kosten des Großprojekts sind noch nicht absehbar.

Es sind sehr ungleiche Brücken, die da in den vergangenen knapp zwei Jahren angepackt wurden: Während die Überführung von Wolfsburger Landstraße und Heinrich-Nordhoff-Straße (Wo 1) sukzessive abgerissen und neu gebaut werden musste – was schon allein durch Vollsperrungen auf der A 39 und darunter nicht verborgen blieb –, bekam die Überführung ein Stück weiter über Bahnlinie und Kanal (Wo 2) beinahe unbemerkt „nur“ eine gründliche Sanierung. Neubau der Autobahnbrücke nötig Neubau der Autobahnbrücke nötig Sanierung reicht nicht aus. Nach der Autobahnbrücke über die Heinrich-Nordhoff-Straße muss nun auch die Autobahnbrücke über Mittellandkanal/Bahntrasse neu gebaut werden. Foto: regios24/Helge Landmann

Neubau der Autobahnbrücke nötig Sanierung reicht nicht aus. Nach der Autobahnbrücke über die Heinrich-Nordhoff-Straße muss nun auch die Autobahnbrücke über Mittellandkanal/Bahntrasse neu gebaut werden. Foto: regios24/Helge Landmann

Neubau der Autobahnbrücke nötig Sanierung reicht nicht aus. Nach der Autobahnbrücke über die Heinrich-Nordhoff-Straße muss nun auch die Autobahnbrücke über Mittellandkanal/Bahntrasse neu gebaut werden. Foto: regios24/Helge Landmann Sanierung der Überführung reicht auf Dauer nicht Doch dabei stellte sich heraus: Das reicht nicht! Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel hatte wie berichtet bereits Anfang November angekündigt, dass die gerade erst sanierte Brücke „aufgrund der Verkehrsbelastung größere Schäden aufweist als bisher angenommen“. Daher müsse sie mittelfristig ebenfalls neu gebaut werden. Als Sofortmaßnahme wurde die Auffahrt an der Anschlussstelle Wolfsburg-West in Richtung Norden durch eine Stahlgleitwand verlängert, um Spurwechsel auf der Brücke zu verhindern. Außerdem gilt dort nun ein LKW-Überholverbot. „Eine zerstörungsfreie Beprobung von Betonbauwerken ist sehr schwierig“, erklärt Michael Peuke, warum die massiven Schäden nicht schon bei den Voruntersuchungen zur Sanierung aufgefallen sind. „Man kann vorher nicht überall tief hineinschauen. Aber wir waren doch ein bisschen überrascht, was wir dann gesehen haben“, verrät der Leiter der Landesbehörde. Die Betonsanierung sei mit epoxidharz-vergütetem Mörtel erfolgt. Längere Vollsperrungen beim Neubau soll es nicht geben Auch die Schifffahrt auf dem Mittellandkanal muss beim Brückenabriss und -neubau berücksichtigt werden. Foto: Helge Landmann / regios24 Bis die Brücke tatsächlich Großbaustelle wird, wird es noch einige Jahre dauern. Die Planung wird nämlich sehr umfangreich – denn dabei müssen so genannte Sperrpausen eingearbeitet werden. „Da muss man in die Zugfahrpläne der Deutschen Bahn hineinkommen, denn so ein Abriss kann schonmal mehrere Tage dauern. Die Sperrpausen müssen sehr frühzeitig geplant und angemeldet werden, es muss ein richtiges Abrisskonzept her“, erklärt der Leiter der Landesbehörde, wo bereits erste Vorplanungen erfolgt sind. Auch mit der Schifffahrtsverwaltung seien Abstimmungen erforderlich. Allerdings sollen wie bei der gerade neu gebauten Brücke Wo 1 auch für die neue Wo 2 längere Vollsperrungen vermieden werden, betont Peuke. Er rechnet auch da mit einer „4+0“-Verkehrsführung. Was bedeutet, dass der gesamte Verkehr auf jeweils eine Brücken-Hälfte verschwenkt wird, während die andere neu gebaut wird, so dass der Verkehr direkt vor den VW-Werkstoren fast zu jeder Zeit auf zwei schmalen Spuren je Richtung fließen kann. Planung und Umsetzung des Großprojekts übernimmt Autobahn GmbH Welche Varianten bei Abriss und Neubau zum Einsatz kommen, ist laut Peuke noch offen. Vom Grundsatz werde aber wie bei der Brücke Wo 1 zunächst eine Seite abgerissen und neu gebaut, dann die andere. Mit dem Einheben neuer Stahlträger wird es aber nicht getan sein, stellt er klar: Die Brücke über Bahnlinie und Kanal, Baujahr 1975, ist mit 245 Metern fünfmal so lang wie die weiter südlich. Mit der eigentlichen Planung und Umsetzung des Großprojekts wird seine Behörde ohnehin nichts mehr zu tun haben, wie Michael Peuke berichtet: Zum 1. Januar 2021 übernimmt nämlich die neugegründete Autobahn GmbH des Bundes alles, was mit Planung, Bau und Unterhaltung der Autobahnen im Eigentum des Bundes zu tun hat. Lesen Sie auch: Bald folgt der Wolfsburger Brückenschlag in Beton vom 30.11.2020

Ende der Autobahn-Großbaustelle in Wolfsburg in Sicht vom 18.10.2020

Verflechtungsstreifen unter der A 39 in Wolfsburg geplant vom 22.6.2020