Abitur nach 13 Jahren – mehr Schüler an Wolfsburgs Gymnasien

15.732 Schülerinnen und Schüler besuchen eine der insgesamt 42 allgemeinbildenden Schulen in Wolfsburg. Das sind 532 oder 3,5 Prozent mehr als im Schuljahr 2019/20. Von den 15.732 Schülern sind 8071 Jungs und 7661 Mädchen (Stichtag: 10. September). Diese und viele weitere Zahlen gehen aus der amtlichen Schulstatistik hervor, die am Mittwoch (16 Uhr, Congress-Park) im Schulausschuss vorgestellt wird.

Gymnasien mit den meisten Schülern

Demnach gehen die meisten Schüler auf eines der sechs Wolfsburger Gymnasien (4975), gefolgt von den 18 Grundschulen mit 4289 Schülern (inklusive Schulkindergärten) und den vier integrierten Gesamtschulen (3531 Schüler). An den Gymnasien ist auch der höchste Zuwachs an Schülern im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen (+ 478). Dies hat einen einfachen Grund: der Wechsel vom G8 zum G9. Mit dem Schuljahr 2020/21 bieten alle Gymnasien wieder das Abitur nach 13 und nicht mehr nach 12 Schuljahren an.

Im Sekundarbereich I der Wolfsburger Gymnasien hat sich laut Statistik die Schülerzahl zwar um insgesamt 43 im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Jedoch sei an keinem Gymnasium die satzungsgemäße Kapazität im 5. Jahrgang (4 Züge je Schule) überschritten worden. Im Vorjahr war dies am Ratsgymnasium und am Phoenix-Gymnasium der Fall gewesen. Das Gymnasium der Eichendorffschule und das Albert-Schweitzer-Gymnasium starteten ins Schuljahr mit drei Klassen im 5. Jahrgang, alle anderen mit vier.

Realschulen erreichen Kapazitätsgrenzen

Auffällig: Beide Realschulen haben eine Klasse mehr als im Vorjahr: Die Hoffmann-von-Fallersleben-Realschule hat laut Verwaltung nun 23 Klassen und die Realschule Vorsfelde 24 Klassen. Die satzungsgemäße Kapazität der Schulen mit je 4 Zügen und 24 Klassen sei damit fast beziehungsweise vollständig erreicht. In Wolfsburg sind mittlerweile alle Grundschulen auch Ganztagsschulen. Die Teilnahme am Ganztag liegt laut Schulstatistik mit 77 Prozent genauso hoch wie im Schuljahr 2019/20.

Das Wolfsburg-Kolleg verzeichnete einen starken Rückgang von 37 Schülern gegenüber des vorherigen Schuljahres. 79 Schüler besuchen das Institut für Erwachsenenbildung. Eine Erklärung für den Rückgang liefert die Verwaltung nicht, die Entscheidung für den Schulbesuch hänge von vielfältigen, individuellen Voraussetzungen der erwachsenen Zielgruppe ab.

Trend hält an: Weniger auswärtige Schüler

Im aktuellen Schuljahr stammen – wie im Vorjahr – 82 Prozent der Schüler aus Wolfsburg. Die Zahl der auswärtigen Schüler stieg zwar von 2743 auf aktuell 2810. Dies hängt aber auch mit den gestiegenen Schülerzahlen an den Gymnasien aufgrund der Wiedereinführung des 13. Jahrgangs zusammen. Der prozentuale Anteil auswärtiger Schüler an Wolfsburger Schulen hat sich laut Statistik um 0,18 Prozent verringert. Bereits in den vergangenen Jahren war der Trend zu beobachten, dass der Anteil auswärtiger Schüler langsam, aber kontinuierlich sinkt. Die meisten der 2810 auswärtigen Schüler kommen aus dem Landkreis Gifhorn (1370), gefolgt vom Landkreis Helmstedt (1211) und anderen Landkreisen (229).

Sehr präzise Schulprognose

Bei ihrer Prognose für das Schuljahr 2020/21 hat die Stadt nahezu einen Volltreffer gelandet. Über die gesamte Stadt Wolfsburg und alle Schuljahrgänge betrachtet, wurden 40 Schüler weniger eingeschult als prognostiziert. Das bedeutet lediglich eine Abweichung von -0,3 Prozent gegenüber der Schulprognose.

