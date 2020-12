Extra-Spur unter der neuen Wolfsburger Autobahnbrücke

Auf der Autobahn 39 zwischen Mörse und Heinenkamp/Flechtorf haben sie sich nach Überzeugung von Polizei und Straßenbehörde längst bewährt – nun gibt es so ein Exemplar auch unterhalb der Autobahn: Auf der Wolfsburger Landstraße in Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße verläuft eine dritte Fahrspur, ein Verflechtungsstreifen. Davon profitieren sogar die Radfahrer.

Verflechtungsspur in Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße

Bisher war es so: Wer auf der A 39 in Fahrtrichtung Süden an der Anschlussstelle Wolfsburg abfuhr und nach rechts auf die Wolfsburger Landstraße abbiegen wollte, musste meist anhalten. Jetzt beginnt an der Stelle ein Verflechtungsstreifen, der sich unter der frisch neu gebauten Autobahnbrücke und noch ein Stück dahinter fortsetzt.

„Zur Verbesserung des Bereiches ist der Bau einer durchgängigen so genannten Verflechtungsspur von der Rampe auf der Westseite zur Rampe auf der Ostseite vorgesehen“, hatte Bau-Bereichsleiter Heiko Lange von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel im Sommer angekündigt. Der soll zur Verflüssigung des Verkehrs und für mehr Sicherheit auf dem Straßenabschnitt sorgen.

Unfallzahlen gaben den Ausschlag

Die Unfallzahlen auf der Strecke haben den Ausschlag gegeben, dass die Landesbehörde aus dem Gedöns von Auf- und Abfahrten innerhalb weniger hundert Meter einen durchgehenden Verflechtungsstreifen gemacht hat.

„Es handelt sich um eine Unfallhäufungsstelle, die in der örtlichen Unfallkommission behandelt wurde“, hatte Verkehrsexperte Andreas Wagner von der Wolfsburger Polizei im Sommer bestätigt. „Es kam in der Vergangenheit überwiegend zu Auffahrunfällen, aber auch zu Unfällen mit querenden Radfahrern.“ Nachdem Temporeduzierungen und eine Verbesserung der Beschilderung nichts gebracht hatten, regte die Kommission die Verflechtungsspur an.

Total ramponierter Radweg ist weg

Der Clou: Weil für den zusätzlichen Fahrstreifen unter der Autobahn hindurch ein bisschen Platz geschaffen werden musste, musste der sowieso total ramponierte Radweg ein Stück weiter nach rechts verlegt werden. Was bedeutete, dass der Streckenabschnitt ganz neu asphaltiert wurde und sich bei den Radlern nun ein ganz neues Fahrgefühl einstellen kann.

