Julia Müller ist Vorsitzende des Wolfsburger Vereins Alumni

Wolfsburg. Die 24-Jährige tritt die Nachfolge von Professor Christian Werner an, der Studiendekan an der Fakultät Fahrzeugtechnik der Ostfalia ist.

Der Ostfalia-Alumni-Verein Wolfsburg hat eine neue Vorsitzende: Im Oktober wählten die Mitglieder die 24-jährige Julia Müller einstimmig zur Nachfolgerin von Prof. Dr. Christian Werner (43) an die Spitze des Vereins. Dieser hatte die Geschicke des Vereins zwei Jahre lang geleitet, diese Aufgabe aber wegen seines Engagements als Studiendekan an der Fakultät Fahrzeugtechnik aufgegeben. Julia Müller hat ihr Studium der Fahrzeugmechatronik und -informatik an der Ostfalia 2018 mit dem Bachelor abgeschlossen. Sie ist bei Volkswagen in der Forschung und Entwicklung beschäftigt und war während ihres Studium unter anderem Projektleiterin des Studentenprojekts e.Wolf. „Julia kann Menschen auf besondere Art begeistern und ist ein Organisationstalent“, erklärte Christian Werner bei einem Pressetermin.

Der Verein verbindet die Wolfsburger Studierenden mit den Ehemaligen Der Wolfsburger Alumni e. V., so die offizielle Bezeichnung, wurde 1999 gegründet. Alumni ist der Plural für Alumnus (maskulin) und Alumna (feminin), übersetzt entlehnen, ernähren und aufziehen. So ähnlich lässt sich der Vereinszweck durchaus beschreiben: „Der Verein ist ein Bindeglied zwischen ehemaligen und aktiven Studierenden“, erklärte Professor Christian Werner. Tatsächlich ist er mehr, nämlich sowohl eine ideologische Vereinigung, die die Bindung Ehemaliger zur Universität aufrecht hält und damit auch eine Schnittstelle zur Wirtschaft darstellt, als auch ein Förderverein. Als solcher unterstützt er

etwa Studierende, die ein besonderes Engagement an den Tag legen, oder „alles, was wir mit Steuermitteln nicht realisieren können“, wie Werner es definierte. Dieses Jahr wird die Weihnachtsfeier virtuell gefeiert Der Wolfsburger Alumni e. V. zählt aktuell etwa 130 Mitglieder, wie Julia Müller erklärte. Deren Beiträge tragen den Verein. Eigentlich würde man verschiedene Projekte im Jahr initiieren, aber Corona hat das 2020 verhindert. Darum sei eine besondere Idee gereift: „Weil wir nicht aktiv werden konnten, haben wir für unsere virtuelle Weihnachtsfeier am 16. Dezember um

18.30 Uhr eine Spendenaktion ins Leben gerufen“, so Müller. Bereits eine Weihnachtsfeier virtuell zu feiern, ist wohl so eine besondere Aktion. „Es wird verschiedene Spiele geben“, so Müller. Für jeden Teilnehmer der Feier spendet der Verein 25 Euro dem Kinder- und Jugendbund Wolfsburg Eine spannende Variante, Weihnachten zu begehen. Höhepunkt aber ist die Spendenaktion: „Wir stellen als Verein 500 Euro als Sockelbetrag zur Verfügung und stocken diesen pro Mitglied, das an der Weihnachtsfeier teilnimmt, um

25 Euro auf“, erklärt die Vorsitzende. Die so „erfeierte“ Summe wollen sie später dem Kinder- und Jugendbund Wolfsburg spenden.