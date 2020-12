42Wolfsburg – IT-Schüler können im eigenen Labor forschen

Die neue gemeinnützige Programmierschule „42Wolfsburg“ in der Markthalle hat einen Nerv getroffen. Bis Anfang der letzten November-Woche gab es bereits 2000 Anmeldungen. Mittlerweile sind es mehr als 3000, verkündete Dr. Max Senges. Der 42-Schulleiter präsentierte Mittwoch einen weiteren Baustein, der zum Ausbildungserfolg beitragen soll: das „FabLab“, ein das offene Fabrikationslabor. Noch ist dies ein eher schlichter Raum mit Blick zum Sara-Frenkel-Platz. Bald mit technischer Vollausstattung sollen sich dort die angehenden Software-Experten mit Hardware ganz praktisch auseinandersetzen und mit ihren Ideen austoben können – nicht im Rahmen von Kursen, sondern aus eigenem Antrieb.

In der Werkstatt stehen bereits zwei 3D-Drucker. Weitere Geräte wie ein Lasercutter, Drohnen und weitere Prototypen-, Analyse- und Entwicklungsgeräte werden folgen. Moderne Technologien, dabei aber ein niederschwelliges Angebot, meinte Senges. Im „FabLab“ geht es um Spiel, Spaß, Spannung einerseits, aber eben auch um mehr. Denn der Schwerpunkt der „42Wolfsburg“ liegt auf den Bereichen Software-Technologie, Automobilindustrie und Mobilitätsökosysteme.

Früher hat man am Käfer herumgeschraubt. Heute ist ein Auto wie eine schwarze Box.

Dort sollen die Jung-Programmierer ein Gefühl für die Technik bekommen, deren Software sie vielleicht später im Job programmieren. „Alle reden vom autonomen Fahren, aber das Auto ist ja nicht allein auf der Straße“, erklärt Senges. „Es geht ums kooperative Fahren. Die vielen Aspekte, die damit zusammenhängen, kann man aber nicht nur mit Software beschreiben. Da braucht es die Hardware dazu.“

Was er damit meint, erklärte Senges an einem einfachen Beispiel: Früher war es normal, dass jeder an seinem Käfer herumgeschraubt hat. Diese Technik hätten viele durchblickt. Heute sei ein Auto hingegen wie eine schwarze Box. Die Maker-Szene, technikbegeisterte Heimwerker, hätten das Motto geprägt: Wenn du es nicht öffnen kannst, gehört es dir nicht, so Senges. Dort setzte das „FabLab“ an: „Die Schüler der 42 sollen Ambition entwickeln, selbst herauszubekommen, wie die Dinge funktionieren.“ Dabei, so Senges weiter, gehe es aber nicht nur ums Aufschrauben, sondern auch um die Zusammenarbeit und den Austausch im Team.

Ostfalia-Professor meldet bereits Interesse für „FabLab“ an

Synergien sind erwünscht. Senges berichtete, dass die 42 ein Fellowship-Programm gestartet hat um sich mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Industrie und Internet-Community zu vernetzen. So schaute dann auch Mittwoch Ostfalia-Professor Volker von Holt vorbei, der sich beim „FabLab“ einbringen will.

Auch Max Walter (18) ist ein Fan der Werkstatt. Er stellte Mittwoch die Möglichkeiten eines 3D-Druckers vor und druckte innerhalb von ein paar Minuten „42Wolfsburg“-Christbaumschmuck. Das einfache Bespiel verdeutlicht die Möglichkeiten der Technik. Walter berichtete, er habe bereits ein Kugellager gedruckt. Nun kann sich jeder überlegen, wie sie oder er in Zukunft nicht nur alle Teile des täglichen Bedarfs ausdrucken könnte, sondern – wer weiß – vielleicht kommen einmal die Bauteile eines Autos aus dem 3D-Drucker. Dabei ist der 18-Jährige Walter selbst gar kein 42-Schüler, sondern Azubi im zweiten Lehrjahr zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. „Hätte es vor zwei Jahren die ‘42Wolfsburg’ schon gegeben, hätte ich mich beworben.“ Schon zur Zeit der „Pop up“-Phase der Markthalle war er dort Gast. Dies sei für ihn der Anstoß gewesen, das Programmieren zu lernen.

VW-IT-Experte: „Man muss ein Gefühl dafür bekommen, wie Technologie funktioniert“

Die Veranstaltung im „FabLab“ wurde auch per Videochat übertragen. Virtuell mit dabei war auch der VW-IT-Spezialist Dr. Oliver Hartkopp. Er ist vom „42Wolfsburg“-Konzept und vom „FabLab“ überzeugt. „Man muss ein Gefühl dafür bekommen, wie Technologie funktioniert und was wie zusammenhängt. Dafür ist das FabLab einfach toll.“ Hartkopp nannte ein weiteres Beispiel: Er selbst ist Open-Source-Experte, als für frei verfügbare Software. Jedes Software-Anwendung, so Hartkopp, besteht zu 90 Prozent aus Open-Source. Bei VW wirbt er dafür, die freie Software immer öfter zu nutzen. „Wenn ich Open-Source-Komponenten nutze, muss ich mich trotzdem immer mit den Lizenzen auseinandersetzen. Das ist auch Compliance-relevant, wird aber an der Uni nicht gelehrt. Damit muss man sich aber im FabLab auseinandersetzen.“

