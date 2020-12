U-Haft für 41-jährigen Wolfsburger nach versuchtem Tötungsdelikt

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Uetze am vergangenen Sonntag ist der Tatverdächtige, ein 41-jähriger Wolfsburger, in Untersuchungshaft geschickt worden. Er hatte, so der Bericht von Polizei und Staatsanwaltschaft, am Sonntag gegen 5.20 Uhr mit einer Schusswaffe auf die 45 Jahre alte Schwester seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau geschossen und sie am Kopf verletzt.

Die Polizei hatte den gesuchten Mann nach intensiven Fahndungsmaßnahmen in den Mittagsstunden noch am selben Tag angetroffen und festgenommen. Nun ordnete das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Schwester seiner Ex-Lebensgefährtin stellte sich dem 41-Jährigen in den Weg

Wie die Polizei weiter berichtet, drang der Wolfsburger am Sonntag gewaltsam in die Wohnung seiner 35-jährigen Ex-Lebensgefährtin ein und gab einen Schuss mit einer Handfeuerwaffe ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizeidirektion Hannover handelte es sich beim Vorfall um Beziehungsstreitigkeiten.

Die ebenfalls in der Wohnung anwesende Schwester stellte sich im Wohnzimmer dem Wolfsburger entgegen. Daraufhin schoss der 41-Jährige mit der Waffe auf die Frau. Diese wurde durch die Kugel am Kopf verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Ihr Zustand ist stabil. Die Ex-Partnerin des Mannes konnte sich in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Nach dem Schuss flüchtete der Mann.

red