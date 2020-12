Lang ist es her, dass auf der Boccia-Anlage des Centro Italiano gespielt wurde.

Wolfsburg. Die Anlage soll im Frühjahr 2021 aus dem einstigen Centro Italiano in Alt-Heßlingen in die Kreuzheide ziehen. Für den Plan gibt es Unterstützung.

USI Lupo-Martini will Boccia in Wolfsburg wiederbeleben

Die Boccia-Anlage wird auf dem Gelände des USI Lupo-Martini in der Kreuzheide neu aufgebaut. Zunächst soll das Dach dort eingelagert werden, sodann noch spätestens im Frühjahr 2021 die gesamte Doppelbahn versetzt werden. „Wir freuen uns, dass im kommenden Jahr wieder Boccia in Wolfsburg gespielt werden kann“, erklärte Carmelo Civa, Vorsitzender des Fördervereins Centro Italiano.

Und Giovanni Carboni betonte in der gemeinsamen Presseerklärung, dass „Lupo-Martini die Voraussetzungen für eine Wiederbelebung des Boccia-Spiels erfüllt“. Der Vorsitzende des Sportvereins hatte bereits Anfang November mit Stadträtin Iris Bothe über diese Möglichkeit im Namen beider Vereine gesprochen. Sie sagte zu, diese Lösung zu unterstützen.

Giovanni Carboni: Wolfsburg soll 2021 wieder Boccia spielen

Die Boccia-Bahn steht zurzeit noch in Alt-Heßlingen in der Nähe der ehemaligen Scheune, die bis August 2018 als Centro Italiano diente. Seitdem gab es immer wieder Vorschläge und Überlegungen, die Anlage umzusetzen. Die vom Förderverein Centro Italiano und Lupo-Martini favorisierte Lösung, Boccia im sogenannten Höfe-Viertel zu betreiben, ließ sich bislang nicht realisieren. Unter anderem lehnte Detlef Conradt, Ortsbürgermeister Stadtmitte, dies ab.

„Wir wollten auf keinen Fall mehr, dass nichts geschieht“, begründete Civa den Vorstandsbeschluss, nun die „Karte Lupo-Martini“ zu spielen. In einer gemeinsamen Sitzung verständigten sich beide Vereinsvorstände darauf. „Auch für uns zählt, dass Wolfsburg 2021 wieder Boccia spielt“, ergänzt Carboni. Er hatte nach seiner Wahl zum neuen Lupo-Vorsitzenden die Initiative zum gemeinsamen Vorgehen ergriffen.

Das letzte Wolfsburger Boccia-Turnier liegt fünfeinhalb Jahre zurück

Die doppelte Boccia-Bahn gehört zum Centro Italiano, der Boccia-Sport ist eine Sparte von Lupo-Martini. Franco Miranda, der im Juli Wolfsburg verlassen hat, verband personell beide Vereine als stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Centro Italiano und Spartenleiter Boccia beim Sportverein.

In dem Kugelspiel geht es darum, die eigenen Kugeln möglichst nahe an einer kleineren Zielkugel zu platzieren. Es ist ein Präzisionssport, der Geschick, Augenmaß, Konzentration und Wurfgefühl erfordert. Am 9. Mai 2015 gab es das letzte Wolfsburger Boccia-Turnier.

