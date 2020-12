Stadt Wolfsburg warnt vor illegalen Entsorgungsangeboten

Neben durchaus legalen und ordnungsgemäß angezeigten gewerblichen Sammlungen von zum Beispiel Altkleidern und Altmetallen werden über Handzettel häufig auch illegale Sammlungen angekündigt. So kommt es immer wieder vor, dass Wurfzettel dubioser Sammler von Abfällen in den Briefkästen von Wolfsburger Haushalten landen, schreibt die Stadt.

In diesen Handzetteln wird zu einer sehr kurzfristigen Bereitstellung verschiedenster in Haushalten anfallender Abfälle aufgerufen. Meist handelt es sich dabei um Altmetalle, Altgeräte sowie Altkleider. Zitat aus einem Handzettel: „Sammlung von gebrauchten, unnötigen Sachen“. Sogar die Mitnahme von Problemabfällen wie Autobatterien wird angekündigt. Häufig sind diese Wurfzettel anonym verfasst, so dass die Wolfsburger Bevölkerung nicht weiß, mit wem sie es zu tun hat.

Gesetz: Öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger oder Rücknahme im Handel

Hellhörig sollte man werden, wenn zum Sammelumfang beispielsweise Elektroaltgeräte gehören. Hier ist gesetzlich klar geregelt, dass die Entsorgung ausschließlich über den jeweiligen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder durch Rücknahme im Handel erfolgen soll. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Geräte umweltgerecht entsorgt werden.

Hierzu hält die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) komfortable Sammelsysteme für Groß- und Kleingeräte vor. Näheres dazu findet sich im aktuellen Entsorgungsplaner sowie im Internetangebot der WAS. Die WAS vermarktet Elektroschrott über die offiziellen Verwertungswege und führt so die wertvollen Rohstoffe korrekt in den Wirtschaftskreislauf zurück. Die Erlöse daraus fließen in die Gebührenkalkulation der Abfallgebühren ein. Die Bürger sind verpflichtet, den korrekten Entsorgungsweg einzuhalten und profitieren dann auch davon.

Unbrauchbarer Abfall wird häufig in der Natur entsorgt

Im Zuge einer nicht autorisierten gewerblichen Sammlung dagegen passiert es immer wieder, dass auch Geräte mitgenommen und ausgeschlachtet werden, um das Brauchbare vom Unbrauchbaren zu trennen. Dieser unbrauchbare Abfall wird häufig in Feld, Wald und Flur entsorgt, was zu zusätzlichen Reinigungsaufwänden und -kosten führt. Diese illegale Abfallentsorgung stellt im weniger schlimmen Fall eine Ordnungswidrigkeit und bei akuter Umweltgefährdung durchaus auch eine Straftat dar, die entsprechend verfolgt wird.

Hier bittet die Untere Abfallbehörde der Stadt Wolfsburg daher um die Unterstützung der Bevölkerung. Wer im Briefkasten Handzettel von Schrott- oder Elektroschrottsammlern vorfindet, sollte sich umgehend bei der Unteren Abfallbehörde der Stadt Wolfsburg per E-Mail: abfallbehoerde@stadt.wolfsburg.de, unter (05361) 282069 oder auch bei der Polizei melden.

Kennzeichen notieren bei illegalen Sammlern

Somit kann geprüft werden, ob diese Sammlungen ordnungsgemäß angemeldet sind. Sofern es sich um illegale Sammlungen handelt, lassen sich die Täter auf frischer Tat ertappen und entsprechende Bußgelder verhängen. Falls Schrottsammler beobachtet werden, sollte das Kennzeichen der Fahrzeuge notiert werden und gegebenenfalls Fotos gemacht werden, damit eine Nachverfolgung möglich ist. Dieses sollte dann ebenfalls unmittelbar der Unteren Abfallbehörde oder der Polizei gemeldet werden.

Die Inanspruchnahme der illegalen Sammlung kann aber auch für die Nutzer teuer werden, denn letztlich sind die Abfallerzeuger für die ordnungsgemäße Entsorgung verantwortlich.

red