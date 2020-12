Ernährungsexpertin: Ständiges Naschen belastet den Stoffwechsel

Wolfsburg. Kurz vor den Festtagen erklären Fachfrauen des Wolfsburger Klinikums, was an Weihnachten kulinarisch erlaubt und wovon abzuraten ist.

Es gehört zu Weihnachten wie der Christbaum: das große Schlemmen an den Festtagen – meist gefolgt von einem schlechten Gewissen, wenn man zu viel gegessen hat. Doch Letzteres muss nicht sein, sagt Ernährungsmedizinerin Professorin Jacqueline Bauer, Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und Psychosomatik im Klinikum Wolfsburg. Wer bewusst genießt und sich regelmäßig bewegt, darf laut Mitteilung auch mal über die Stränge schlagen.

„Weihnachten ist ein Fest der Freude. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo wir viele Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, sollten wir auf unser Wohlbefinden achten. Sonst bleiben Genuss und Lebensfreude auf der Strecke“, betont die Ernährungsexpertin. Wer die Weihnachtszeit genussvoll und ohne schlechtes Gewissen verbringen möchte, sollte ganz normal essen, das heißt dreimal am Tag mit jeweils vier Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten – auch an den Feiertagen. „Es ist wenig sinnvoll, Heiligabend zum Beispiel aufs Frühstück zu verzichten, um abends beim Festmahl richtig zugreifen zu können. Wer Mahlzeiten auslässt, entwickelt Heißhunger und isst später doppelt so viel“, warnt Bauer.

Auf Weihnachtsleckereien verzichten, muss niemand – ein bis zwei Plätzchen reichen aber häufig aus

Entscheidend ist, geregelt zu essen und nicht permanent zwischendurch Plätzchen zu naschen. „Ständiges Naschen treibt den Insulinspiegel immer wieder nach oben und belastet den Stoffwechsel. Besser dreimal am Tag vollwertig essen, zum Beispiel morgens Haferflocken mit Obst und mittags ein Vollkornbrot mit Frischkäse. So steigt der Blutzucker nur langsam an und bleibt über einen längeren Zeitraum stabil. Das verhindert Heißhungerattacken beim abendlichen Festmahl“, erläutert die Ernährungsmedizinerin.

Auf Weihnachtsleckereien verzichten muss trotzdem niemand: „Weihnachtskekse kann man prima zum Espresso direkt nach dem Essen anbieten. Dann ist man in der Regel so satt, dass ein bis zwei Plätzchen völlig ausreichen. Anschließend gönnt man seinem Stoffwechsel dann wieder vier Stunden Essenspause und bewegt sich, zum Beispiel bei einem Spaziergang mit der Familie.“

Bewegung an der frischen Luft ist immer ratsam

Denn Bewegung an der frischen Luft sorgt nicht nur für eine ausgeglichene Energiebilanz, erklärt Bauer, selbst passionierte Läuferin: „Wer regelmäßig draußen spazieren oder joggen geht, kurbelt den Stoffwechsel und die Fettverbrennung an und stärkt zeitgleich Herz, Kreislauf und Atmung.“ Ganz nebenbei werden zudem überschüssige Kalorien verbrannt. „Und wenn es doch mal ein Plätzchen zu viel war, läuft man einfach paar Meter mehr“, rät die Hobbysportlerin.

Das gilt übrigens nicht nur für die Weihnachtstage, sondern fürs gesamte Jahr: „Auch während des Lockdowns dürfen wir tagsüber raus und zum Beispiel im Park spazieren gehen, natürlich unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Diese Chance sollten wir nutzen, um das Immunsystem zu stärken und das Wohlbefinden zu verbessern.“

Diätassistentin: Hamsterkäufe sorgen für mehr Körpergewicht

Ein weiterer Tipp kommt von Melanie Seidel, Diätassistentin im Klinikum Wolfsburg: „Niemand muss Hamsterkäufe machen, da die Supermärkte weiter geöffnet sind. Wer Unmengen an Nahrungsmitteln zuhause hat, isst auch mehr. Vor allem prall gefüllte Schubladen mit Süßigkeiten oder Chips verleiten zum Nebenbei essen“, warnt die Ernährungsberaterin. Entscheidend ist auch hier der maßvolle Genuss: „Eine Handvoll Süßigkeiten oder Chips pro Tag sind völlig ok, aber eben auch nicht mehr“, so die Expertin.

Gleiches gilt bei Weihnachtsgans und Alkohol: „Grundsätzlich spricht nichts gegen einen energiereichen Gänsebraten. Aber auch da lohnt sich die Frage, ob es wirklich eine ganze Gans sein muss oder vielleicht eine Gänsekeule reicht. Auch ein Glas Sekt zum Anstoßen und ein Glas Wein zum Essen sind völlig Ordnung. Aber jeder sollte sich fragen, ob es tatsächlich mehr sein muss.“

Statt Chips lieber Bratapfel essen

Denn viele Menschen essen nicht, weil sie hungrig sind, sondern aus Langeweile, Frust oder Traurigkeit. „Es ist wichtig, das eigene Essverhalten zu hinterfragen und eine Bewusstheit für das eigene Handeln zu entwickeln“, betont Seidel. Vor allem in tristen Corona-Zeiten sei die Versuchung groß, sich öfter mal etwas Leckeres zu gönnen.

Ihr Tipp: Statt sich die Langeweile mit Chips essen und Fernsehen zu vertreiben, lieber gemeinsam einen leckeren Bratapfel zubereiten. „Vor allem Kindern schmeckt es viel besser, wenn sie etwas selbst zubereiten können.“ Und ein Bratapfel ist schnell gemacht: Einfach einen Apfel entkernen, mit Zimt, Nüssen oder Rosinen füllen, anschließend etwa eine halbe Stunde im Ofen backen – und es sich dann gemeinsam gemütlich machen und jeden Bissen bewusst genießen.

red