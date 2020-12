Reichhaltiger Gabentisch fürs Wolfsburger Tierheim

Wolfsburg. An drei Adventssonntagen kommt eine große Zahl an Geschenken zusammen, viele Sach-, aber auch einige Futterspenden. Die Abgabe verlief coronakonform.

Das Team des Tierheims Wolfsburg ist überwältigt von der Resonanz auf den „alternativen Gabentisch“ und möchte sich auch im Namen der Tiere bei allen Spendern und ehrenamtlichen Unterstützern bedanken. Coronabedingt konnte in diesem Jahr der Gabentisch nicht in der gewohnten Form stattfinden, trotzdem wollte das Tierheim nicht auf die liebgewonnene Tradition verzichten und hat sich überlegt, an drei Adventssonntagen eine Weihnachtshütte zu öffnen, an der laut Mitteilung Spenden abgegeben werden konnten.

„Wir hatten keine Vorstellung, ob und wie die Bevölkerung diesen ,alternativen Gabentisch’ annimmt und sind jetzt umso glücklicher, dass das Konzept großen Zuspruch erfahren und das Tierheim zahlreiche Futter- und Sachspenden erhalten hat“, freut sich Tierpflegerin Caroline Schlieker. Und Abteilungsleiterin Nicola Kastrau ergänzt: „Insbesondere nach diesem sehr schwierigen Jahr wäre die engagierte und professionelle Arbeit des Tierheims ohne die Unterstützung der Bevölkerung in der bisherigen Form nicht möglich. Bedanken möchten wir uns bei den Besuchern der Weihnachtshütte auch noch einmal für ihr Verständnis und ihre gegenseitige Rücksichtnahme.“

red