Millionen-Shopping-Tour quer durch Region Braunschweig-Wolfsburg

In Wolfsburg will die Bank die Schillergalerie zu den „BraWo Arkaden“ umbauen. Einzelhandel, Gastronomie, Büros und verschiedene Wohnkonzepte unter einem Dach sollen auch die Innenstadt aufwerten.

In den vergangenen Jahren hat die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg eine bemerkenswerte Einkaufstour auf dem Immobilienmarkt hingelegt. Zukäufe – insbesondere Einkaufscenter – gab es deutschlandweit: in den vergangenen Monaten zum Beispiel in Magdeburg, Duisburg und Pinneberg. Aber vor allem regional ist das Unternehmen sehr aktiv (siehe Infobox). Im Jahr 2020 hat die Volksbank unter anderem ihre Pläne für den Umbau der Wolfsburger Schillergalerie („BraWo Arkaden“) und des Schlosscarrees in Braunschweig vorgestellt.

Für Aufsehen sorgte übrigens auch noch eine ganz andere Entscheidung im Mai dieses Jahres: der Einstieg bei der Braunschweiger Traditionsbrauerei Wolters. Die Bank hält 50 Prozent der Gesellschafter-Anteile und investiert einen fast zweistelligen Millionenbetrag in den Standort.

Über die großen Immobiliengeschäfte sprach unsere Redaktion mit Jürgen Brinkmann, dem Vorstandsvorsitzenden der Genossenschaftsbank.

Herr Brinkmann, Ihr Bankinstitut kauft und kauft. Warum zahlen sich diese Immobiliengeschäfte für die BraWo aus, aber auch für die Städte?

Der Bereich Immobilien ist ein wichtiges Standbein, mit dem wir bestehende Arbeitsplätze sichern und sogar neue Stellen schaffen. Beim Kauf von Immobilien legen wir großen Wert auf eine lokale Ausrichtung, investieren aber auch pointiert in Objekte außerhalb der Region. Fachmarktzentren und Shoppingcenter mit Ankermietern aus dem Bereich Lebensmittel sind weiterhin begehrte Anlageobjekte und bieten aufgrund ihres Nahversorgungscharakters eine nachhaltig stabile Mieterstruktur. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die Immobilien und Standorte in lokaler Hand sind. Das schafft Verlässlichkeit.

Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo. Foto: Bernward Comes

Unsere Investments sind immer langfristig angelegt, so dass auch die Mieter und Nutzer Planungssicherheit haben. Wir wollen mit unseren Investitionen die städtebauliche Aufwertung vorantreiben und damit unter anderem die Fußgänger- und Einkaufszonen noch attraktiver machen. Wir möchten unseren Beitrag leisten für die dringend erforderlich ganzheitliche Sicht auf die Innenstädte. Optisch wollen wir das Stadtbild einer modernen Urbanität mit einem positiven Einfluss auf das Image der Städte prägen.

Schon vor Corona litt der Handel unter der Konkurrenz aus dem Internet. Die Corona-Pandemie dürfte die Lage extrem verschärft haben. Etliche Geschäftsinhaber werden wohl nicht mehr die Kraft haben, auch noch den zweiten Lockdown durchzustehen. Wie geht es weiter?

Die Innenstädte haben eine Zukunft! Dafür sind innovative Konzepte und Ideen gefragt, die nicht nur den Einzelhandel und die Gastronomie mit dem öffentlichen Nahverkehr verbinden, sondern auch attraktive Büroflächen für neue Arbeitsplätze und besonders dringend benötigten Wohnraum schaffen. Zusätzlich habe ich den Eindruck, dass sich durch die schwierige Situation seit dem ersten Lockdown im März 2020 ein Solidaritätsgefühl und eine Verbindung von einem Großteil der Gesellschaft mit dem regionalen Handel entwickelt hat. Deswegen glaube ich, dass es die Menschen auch wieder verstärkt in die Innenstädte ziehen wird, sobald dies wieder weitestgehend normal möglich ist.

Auch Büroflächen spielen bei der Volksbank BraWo eine große Rolle. 2021 soll der Bau des Business-Centers III (Mitte) im Braunschweiger BraWo-Park beginnen. Die Stadt wird das Gebäude mieten und ein „Technisches Rathaus“ einrichten. Foto: STAUTH | Architekten PartGmbB / cube visualisierungen

In Corona-Zeiten entdecken Arbeitgeber und Arbeitnehmer das Home-Office für sich. Wie wird sich diese Entwicklung auf die Pläne der BraWo für Ihre Innenstadt-Immobilien auswirken?

Ich glaube nicht, dass sich diese Entwicklung negativ auf unsere Investments in den Innenstädten auswirken wird, im Gegenteil. Die Nachfrage nach Büroflächen in unserer Region ist weiterhin sehr hoch. Und zusätzlich achten wir bei unseren Immobilien auf einen ausgewogenen Mietermix und eine zentrale, attraktive Lage. Durch die teilweise Verlagerung des Arbeitsplatzes in die eigenen vier Wände sehnen sich die Leute auch danach, das Haus mal zu verlassen und raus zu gehen. Auch hier wird der Weg vermehrt in die Innenstädte gehen, wodurch der Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen etc. profitieren.

Grundsätzlich wird aus meiner Sicht Home-Office kein Dauerzustand sein. Unternehmenserfolg ist Teamarbeit. Das lässt sich über die Distanz nur schwer realisieren. Viele Unternehmen spüren schon jetzt die Produktivitätsverluste durch Home-Office.

Vielleicht werden wir perspektivisch weniger Office-Flächen brauchen. Dann werden aber eher die unattraktiven Büroflächen leer stehen. Für unsere erstklassigen Standorte mit exzellenter Verkehrsanbindung, großen Parkflächen und sehr guter Infrastruktur sehe ich keine Probleme kommen.

Was erwarten Sie von den Kommunen, um die Innenstädte vor der Krise zu retten?

Die Kommunen müssen bessere Rahmenbedingungen schaffen, Investitionshemmnisse wie die Bohlwegsatzung in Braunschweig abräumen, Stadtentwicklung als Schwerpunktthema auf die Agenda nehmen und Zentrenkonzepte nicht ideologisch betrachten, sondern den aktuellen Anforderungen anpassen und nach vorne entwickeln. Nicht alles was in der Vergangenheit gut und richtig war, ist für die Zukunft geeignet.

Amazon interessiert ein Zentrenkonzept, verkaufsoffene Sonntagsregelungen und vieles mehr überhaupt nicht. Die Menschen suchen sich die attraktivsten Angebote. Da ist die Innenstadt tagtäglich im harten Wettbewerb und muss eher unterstützt und gefördert als behindert werden.

Diese Immobilien gehören der Volksbank BraWo

Braunschweig: BraWo-Park Shopping-Center (Eröffnung 2015), Karstadt-Gebäude in der Schuhstraße (2019), ehem. Kaufhof-Gebäude am Bohlweg (2017), Schlosscarree (2015), Stöckheimer Markt (2017), Fachmarktzentrum Celler Straße (Eigentumsübergang 2021)

Gifhorn: Toom-Baumarkt (2018)

Salzgitter: BraWo Carree (2020)

Wolfsburg: Schillergalerie (zukünftig: BraWo Arkaden, November 2018 bis August 2020); Porschestraße 1-19 (November 2013 bis Juni 2017); Schulzenhof (Oktober 2019).

