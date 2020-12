3,03 Promille - Polizei stoppt Autofahrer in Reislingen

Reislingen. Der 66-Jährige geriet mehrfach in den Gegenverkehr, touchierte den Bordstein und fuhr in Schlangenlinien. Er wurde an einer Tankstelle gestoppt.

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Trunkenheitsfahrt in Wolfsburg folgenlos blieb. Die Zeugen alarmierten am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Polizei, nachdem ein vor ihnen fahrender Wagen auf der Sandkrugstraße in Richtung Reislingen mehrfach in den Gegenverkehr geraten war, wiederholt den Bordstein touchierte und in Schlangenlinien fuhr. Als der Beetle an einer Tankstelle in Reislingen anhielt, sprachen die Zeugen den Autofahrer an und warteten auf die bereits alarmierte Polizei.

Als diese wenig später vor Ort erschien und den Fahrer des VW Beetle kontrollierte, bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 66-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab 3,03 Promille.

66-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten

Daraufhin wurde dem 66-Jährigen im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der 66-Jährige wird sich nun vor Gericht wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

red