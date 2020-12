Kleber-Attacken gehen weiter - vier neue Fälle in Wolfsburg

Wolfsburg. In den vergangenen Tagen hat der Unbekannte vier Autos beschmiert, zum einen in Fallersleben, zum anderen in der Teichbreite.

Wieder hat ein Unbekannter in Wolfsburg Fahrzeuge mit Kleber beschmiert. Betroffen waren diesmal die Stadtteile Teichbreite und Fallersleben. Die Tatorte befanden sich in der Straße An der Teichbreite und in Fallersleben in der Straße Lange Stücke, schreibt die Polizei. Insgesamt wurden vier Autos mit flüssigem Kleber beschmiert. Betroffen sind drei Golf und ein T-Roc.

Als Tatzeit kommt im ersten Fall in der Teichbreite der Zeitraum zwischen Samstag, 12. Dezember, 12 Uhr, und Samstag, 19. Dezember, 10.30 Uhr in Frage. In Fallersleben schlug der Täter am Montag zwischen 12 und 20.30 Uhr zu.

Gesamtschadenshöhe nähert sich der Zwei-Millionen-Marke

Seit drei Jahren sind rund 800 Autos durch Klebstoff beschädigt worden. Die Höhe der Schadenssumme nähert sich der Zwei-Millionen-Euro-Marke.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

red