Einbruch in Wolfsburger Garage - Täter entwenden Räder

Bislang Unbekannte sind am Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr in die Garage eines Einfamilienhauses in der Hinrich-Kopf-Straße eingebrochen. Dort entwendeten sie nach ersten Feststellungen zwei Kompletträder, schreibt die Polizei. Die Hausbesitzer wurden um fünf Minuten nach halb eins in der Nacht auf das offen stehende Garagentor aufmerksam und entdeckten die Tat.

Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und festgestellt, dass Unbekannte zur fraglichen Zeit über die Hinrich-Kopf-Straße auf das Grundstück gelangt sind. Hier öffneten sie gewaltsam das Garagentor und entwendeten zwei Kompletträder. Möglicherweise wurden sie gestört oder fühlten sich entdeckt, denn sie ließen zwei Kompletträder zurück.

Polizei bittet um Hinweise zu der nächtlichen Tat

Der Schaden dürfte sich auf 2000 Euro belaufen. Die Ermittler hoffen darauf, dass Nachbarn oder Anwohnern verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460.

