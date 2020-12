Unbekannte brechen in Wolfsburger Gesamtschule ein

Unbekannte Täter sind zwischen Montag und Dienstag in die Laagbergschule eingebrochen, nachdem sie die Scheibe eines Fensters eingeschlagen hatten. Die Art des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt, sagt die Polizei.

Reinigungskraft entdeckt beim Betreten ein eingeschlagenes Fenster

Am Dienstagnachmittag entdeckte eine Reinigungskraft beim Betreten der Gesamtschule im Masurenweg ein eingeschlagenes Fenster. Nach bisherigen Ermittlungen haben unbekannte Täter zwischen Montagmittag und spätem Dienstagnachmittag zunächst versucht, das Fenster eines Klassenraumes aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie mit einem bisher nicht bekannten Gegenstand das Fenster ein und verschafften sich so Zutritt in die Schule.

Ob aus den Räumen etwas entwendet wurde, kann erst im Laufe der nächsten Tage festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter (05361) 46460 zu melden.

red