Ansturm auf Wolfsburger Notaufnahme bleibt Weihnachten aus

Herzinfarkte, Schlaganfälle und natürlich weitere Corona-Infektionen – Ärzte und Pflegepersonal der Zentralen Notfallaufnahme am Wolfsburger Klinikum hatten auch rund um die Weihnachtsfeiertage alle Hände voll zu tun. Allerdings war es im Vergleich zu den Vorjahren etwas ruhiger.

„Wir hatten an den Feiertagen ein Patientenaufkommen wie sonst auch an normalen Werktagen“, bilanziert Chefärztin Dr. Bernadett Erdmann. Es habe keinen „Ansturm“, aber auch keine Entlastung für die Mitarbeiter gegeben. „Es war das normale Routinegeschäft“, sagt Dr. Erdmann. Entsprechend habe kein zusätzliches Personal in der Notfallaufnahme eingesetzt werden müssen.

Täglich drei bis fünf Corona-Patienten

Die Patienten seien mit unterschiedlichen Symptomen in die Notfallaufnahme gekommen. Wie erwartet seien darunter Menschen mit Bauchschmerzen gewesen, aber auch welche mit Beschwerden, die auf einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hindeuten. Zudem seien an den Feiertagen jeden Tag zwischen drei und fünf Patienten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Diese Patienten stellten sich fast alle mit corona-typischen Symptomen im Klinikum vor, berichtet Dr. Erdmann. „Einige von ihnen mussten stationär im Klinikum behandelt werden.“

86 Patienten bekommen Besuch

Das gelockerte Besuchsverbot an Heiligabend sei von den Angehörigen gut angenommen worden. Nicht-Corona-Patienten durften unter strengen Auflagen zwischen 13 und 17 Uhr Besuch empfangen. „Wir konnten insgesamt 86 Patienten einen Besuch ermöglichen“, bilanziert Dr. Erdmann. „Auch wenn zu Beginn der Besuchszeiten der Andrang sehr hoch war, haben sich sowohl die Besucher, insbesondere natürlich die Patienten, aber auch wir Mitarbeiter des Klinikums gefreut, diese ,Bescherung‘ für unsere Patienten zu ermöglichen“, so die Chefärztin weiter.

Mit leichten Beschwerden zum Bereitschaftsdienst

Ob aufgrund des Böllerverbots und der geltenden Kontaktbeschränkungen die Tage rund um Silvester in der Notaufnahme ähnlich ruhig verlaufen wie an Weihnachten, bleibt abzuwarten. Dr. Erdmanns dringender Appell an die Wolfsburger lautet: „Bitte halten Sie sich alle an die Vorgaben der Landesregierung und meiden Sie Kontakte. Bleiben Sie wenn möglich zu Hause. Bei akuten und plötzlich auftretenden Beschwerden, die für Sie lebensbedrohlich erscheinen, rufen Sie den Rettungsdienst unter 112. Wenn Sie nur leichte Beschwerden haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Hausarzt, dessen Vertreter oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117.“ Die Bereitschaftsdienstpraxis, die sich auf dem Gelände des Klinikums befindet, hat vom 31. Dezember bis 4. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.