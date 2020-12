Westhagen schreibt Schlagzeilen mit Krawallen und Toten

In der vergangenen Silvesternacht in Westhagen filmten sich die Krawallmacher gegenseitig.

Die Spitze der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt wird im Frühjahr 2021 neu besetzt. Nachdem der alte Chef Olaf Gösmann Ende August in den Ruhestand verabschiedet wurde, übernahm Kriminaldirektorin Heike Heil die Leitung der Dienststelle. Im Interview mit unserer Zeitung blickt sie zurück auf das Jahr 2020 aus Sicht der Polizei. Zum Auftakt berichtet sie über die Tötungsdelikte und die Silvester-Krawalle in Westhagen sowie die Planungen für den diesjährigen Einsatz zum Jahreswechsel. In den kommenden Tagen veröffentlicht unsere Zeitung weitere Teile des Interviews.

Frau Heil, ein herausragender Einsatz für die Polizei waren die Silvester-Krawalle in Westhagen, über den bundesweit die Medien berichteten. Zunächst wurde nach Mitternacht auf dem Marktplatz enthemmt gefeiert, dann brachen einige Personen ins Schulzentrum ein. Als Feuerwehr sowie Polizei anrückten, wurden die Einsatzkräfte mit Raketen, Pyrotechnik und Leuchtmunition beschossen. Wie bewerten Sie diesen Vorfall?

In den Vorjahren kam es leider schon vor, dass ein Fahrzeug der Feuerwehr mit einer Rakete beschossen oder ein Böller unter einen Streifenwagen gelegt wurde. Leider gibt es immer mehr Fälle, in denen Beamte in Einsätzen tätlich angegangen werden. Die Hemmschwelle sinkt. In Westhagen wurde in der Silvesternacht von 2019 auf 2020 allerdings absolut jede Grenze überschritten. So was haben wir in der Form vorher noch nicht erlebt. Versetzen Sie sich doch mal in die Rolle eines Beamten, der dort zu einem Einsatz fährt. Es ist nachts, es ist dunkel und dann wird auf Sie geschossen – Sie können gar nicht so schnell erkennen, womit geschossen wird. Daraus kann sich eine heikle Situation entwickeln. Das geht gar nicht, dass uniformierte Polizisten beschossen werden, sei es mit Feuerwerkskörpern oder womit auch immer. Dass so viele Jugendliche und Heranwachsende bei diesem Vorfall beteiligt waren, war schon eine außergewöhnliche Situation.

Was hat diesen Krawall befeuert?

Das weiß ich nicht. Wir haben zwar mehrere Tatverdächtige identifizieren können, aber nicht alle haben in ihren Vernehmungen ausgesagt, was tatsächlich der Grund war. Mit Sicherheit spielte ein gewisser Gruppendruck eine Rolle. Und Alkohol, wie es immer so ist bei solchen Massendelikten.

Was haben die am Einsatz beteiligten Beamten über diesen Einsatz berichtet?

Es gab das zugespitzte Zitat eines Kollegen, der meinte, angesichts des Feuers im Schulgebäude und weil die Einsatzkräfte beim Eintreffen auch gleich beschossen wurden, habe das auf ihn fast wie im Krieg gewirkt. Das verdeutlicht, dass dieser Einsatz für die Kolleginnen und Kollegen eine Dimension erreicht hat, die niemand von ihnen vor dem Eintreffen erwartet hatte. Die Ermittlungen haben wir abgeschlossen und an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Es wurden ja auch schon Anklagen erhoben. Nun warten wir darauf, dass es im kommenden Jahr zu Verhandlungen kommt.

Silvester 2020 steht unter Corona-Vorzeichen. Die Stadt hat mit einer Allgemeinverfügung das Abbrennen von Pyrotechnik an 13 zentralen Orten untersagt. Wie stehen Sie zum Böller-Verbot?

Privat bin ich eh kein Fan von Feuerwerk, wenn ich sehe, dass da Tausende Euro in die Luft verpulvert werden. Das ist für die Natur nicht gut, ganz zu schweigen von den vielen Personen, die sich jedes Jahr durch die unsachgemäße Handhabung von Feuerwerk schwer verletzen. Früher gab es Kanonenschläge, deren Wucht bei der Detonation schon ausreichte, um Menschen schwer an der Hand oder gleich am ganzen Arm zu verletzen. Neuerdings wird immer öfter zu härteren Böllern gegriffen, die aus dem Ausland kommen und in Deutschland illegal sind.

Das Verkaufsverbot trat in Kraft, ehe Feuerwerk großflächig in den freien Verkauf gelangte. Gleichwohl werden viele im Keller noch Restbestände aus den Vorjahren haben oder sich über das Internet eindecken. Dass Silvester eine stille Nacht wird, wird wohl niemand glauben. Wie will die Polizei das Verbot denn in der Kernstadt sowie den Ortsteilen überwachen? Wegen des Verbots werden wir Präsenz zeigen, viel mehr kontrollieren und gegebenenfalls einschreiten. Das wird eine Herausforderung. Wir werden nicht alle Angehörigen des Einsatz- und Streifendienstes in der Silvesternacht auf die Straße schicken. Aber wir werden uns taktisch aufstellen, um das Verbot zu überwachen und durchzusetzen.

Westhagen schrieb im Jahr 2020 noch einmal Schlagzeilen. Im September wurde ein Mann getötet, und mehrere Personen wurden schwer verletzt. Es war wohl ein eskalierender Familienstreit…

Ganz genau!

In den sozialen Medien wurden vom Polizeieinsatz schnell Videos geteilt, noch während der Einsatz lief. Wie sehen Sie das, dass das Handy immer öfter gezückt wird. Es gab ja einen weiteren Fall in Wolfsburg, als Ende Juli ein offenkundig verwirrter Mann nackt auf dem Hageberg gefilmt wurde.

Solche Videos finde ich ganz kritisch. Das ist leider eine schlimme Entwicklung unserer Zeit, wenn zum Beispiel Unfälle gefilmt und ins Internet eingestellt werden. Die Betroffenen haben oft keine Chance, die Bilder jemals wieder zu löschen. Jeder, der solche Videos – sei es von einer Straftat oder einem Unglücksfall – teilt, sollte sich fragen, wie er das finden würde, wenn solche Bilder quer durchs Netz geteilt werden. Wir appellieren da immer wieder an die Vernunft.

Noch einmal zum Westhagen-Fall: Noch am Tag nach dem Einsatz war ein großes Polizeiaufgebot vor Ort und auch vor der Klinik offenkundig, um die Situation zu beruhigen und einer weiteren Eskalation vorzubeugen. Ist das gelungen?

Ja! Der Vorfall selbst war deshalb spektakulär, weil sich alles auf offener Straße ereignet hat und dementsprechend viele Personen beteiligt waren oder dabeistanden. Aber aus polizeilicher Sicht war die Sachverhaltsaufnahme mit allem, was dazugehört, wiederum relativ normal, aber schon sehr herausfordernd!

Kurz vor Weihnachten kam es zu einem weiteren versuchten Tötungsdelikt in Westhagen in der Breslauer Straße. Ein 32-Jähriger wurde attackiert. Es gab auch Verhaftungen, zwei Tatverdächtige kamen aber nicht in Untersuchungshaft. Gibt es weitere Neuigkeiten zu dem Fall?

Die Ermittlungen laufen noch.

Ihr Amtsvorgänger, Herr Gösmann, hatte in einem früheren Jahresinterview mit unserer Zeitung berichtet, dass die Polizei zu bestimmten Einsätzen in Westhagen zuweilen nicht mehr mit einem, sondern aus Gründen der Eigensicherung mit mehreren Streifenwagen fährt. Bei diesen Vorfällen könnte manch einer seine Vorurteile gegen den Stadtteil bestätigt sehen. Als Ermittlerin und gebürtige Wolfsburgerin – was denken Sie über Westhagen?

In den 1980er- und 1990er-Jahren war ich selbst an Einsätzen in Westhagen beteiligt. Aus dieser Zeit stammt das Vorurteil über den Stadtteil als Ghetto. Um gegen dieses Stigma anzugehen, ist seitdem unheimlich viel geschehen, man hat sehr viel am Erscheinungsbild des Stadtteils getan. Wenn wir über den Vorfall im September sprechen, spielt der Stadtteil keine Rolle. Der Fall im September war eine Familiengeschichte, die so auch in jedem anderen Stadtteil von Wolfsburg hätte stattfinden können.

