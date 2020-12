Impfstoff weckt in Wolfsburgs Altenheimen Hoffnung auf Normalität

Die Bewohner der Wolfsburger Altenheime sollen nicht mehr lange auf Corona-Impfungen warten müssen. In der kommenden Woche soll die Kampagne in den Einrichtungen starten.

„Die Stadt wird beim Land eine erste Impf-Lieferung ordern mit dem Ziel, ab Montag, 4. Januar, mit den Impfungen zu beginnen“, kündigt der Leiter des Geschäftsbereichs Brand- und Katastrophenschutz Manuel Stanke an. Wie in anderen Kommunen geht es in Wolfsburg mit dem Einsatz mobiler Teams in den Alten- und Pflegeheimen los. Wann die Impfungen im Congress-Park starten, lasse sich aktuell noch nicht sagen, so ein Sprecher der Stadtverwaltung.

Viele Senioren können Impf-Start kaum erwarten

Nach einem Dreivierteljahr, in dem ihr Leben nicht nur erheblich eingeschränkt, sondern auch einer erheblichen Gefahr ausgesetzt war, können es viele Wolfsburger Senioren kaum erwarten, gegen Covid-19 geimpft zu werden. In den Heimen des größten Trägers, der Diakonie, wollen sich neun von zehn Bewohnern impfen lassen. Zwischen 80 und 95 Prozent sind es in den Senioreneinrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes. „Die Hoffnung unter den Bewohnern ist natürlich, dass mit den Impfungen bald wieder mehr Normalität in den Alltag einkehrt“, sagt Thorsten Rückert, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes.

Katja Dumke geht davon aus, dass sich im privatwirtschaftlich betriebenen Heiligendorfer Heim Mein Zuhause alle Senioren impfen lassen. „Die Bewohner und auch deren Angehörige warten sehnsüchtig auf die Impfungen“, betont die Heimleiterin.

Schnell entwickelter Impfstoff: Beschäftigte haben mehr Bedenken

Eine andere Stimmung herrscht bei den Pflege- und Hauswirtschaftskräften. Mitarbeiter der DRK-Heime haben nach Thorsten Rückerts Angaben Bedenken hinsichtlich der Verträglichkeit und langfristigen Wirkung eines Impfstoffes, der in Rekordzeit entwickelt wurde. Momentan will sich deshalb in den Einrichtungen in Fallersleben und Vorsfelde nur etwa jeder zweite Mitarbeiter impfen lassen. „Ich gehe aber davon aus, dass mit längerfristigen Erfahrungen und weiterer Aufklärung diese Quote stetig steigt“, so Rückert.

Auch in den Diakonie-Heimen hegen die Arbeitnehmer eine wesentlich größere Skepsis gegen den neuen Impfstoff als die Bewohner. „Gerade bei den jüngeren Mitarbeitenden ist die Impfbereitschaft niedrig“, berichtet Pressesprecherin Katrin Zumkier.

Katja Dumke rechnet aktuell damit, dass sich in ihrem Team nur jeder Dritte impfen lassen will. Pflegekräfte und andere Mitarbeiter äußerten teils große Bedenken, berichtet sie. Auch bei ihnen geht die Angst vor Langzeitschäden um: „In Deutschland dauert es über Jahre, bis ein Medikament zugelassen wird. Die Impfung gegen Covid-19 wurde in kürzester Zeit zugelassen. Einige erinnern sich an den Contergan-Skandal. Was natürlich die Ängste verstärkt“, schildert Dumke.

Damit in den Wolfsburger Seniorenheimen so schnell wie möglich die mobilen Impftrupps loslegen können, haben die Vorbereitungen schon vor Weihnachten begonnen. „Die Pflegeeinrichtungen haben vom Impfzentrum Listen erhalten“, erläutert Thorsten Rückert. Die Mitarbeiter fragen bei den Bewohnern oder ihren Angehörigen beziehungsweise Betreuern ab, ob die Senioren geimpft werden sollen.

Der Awo-Bezirksverband Braunschweig, der das Heim in der Wolfsburger Goethestraße betreibt, hat die Bewohner und Mitarbeiter nicht nur über die anstehende Impfung informiert, sondern auch eine Empfehlung ausgesprochen, diese wahrzunehmen. „In den Einrichtungen sind Einwilligungen und Aufklärungsbögen ausgegeben worden und teilweise schon unterschrieben zurückgekommen“, berichtet Verbandssekretär Falk Hensel.

Bevorstehender Impfstart führt zu großem Mehraufwand

Für die ohnehin oft schon am Limit arbeitenden Heimmitarbeiter bedeutet die Vorbereitung der Impfungen Extraarbeit. „Es ist für uns eine enorme Herausforderung, neben dem zusätzlichen Personal, das wir für die Schnelltests benötigen, weitere Kapazitäten zu schaffen, um so schnell wie möglich die Impfeinwilligungen bereitzustellen“, stellt Diakonie-Sprecherin Katrin Zumkier fest.

Die Einwilligungen zu erhalten, sei nicht immer einfach – vor allem dann nicht, wenn statt des Bewohners selbst ein Betreuer entscheiden muss. Aufgrund der Urlaubszeit seien einige Betreuer unter Umständen erst im neuen Jahr zu erreichen, sagt Zumkier. Dabei besteht Zeitdruck: „Erst wenn die Daten dem Impfzentrum vorliegen, werden von diesem mit uns Termine vereinbart.“ Unterstützung durch das Impfzentrum würde sich die Diakonie bei den Aufklärungsgesprächen über die Impfung wünschen.

Worin sich alle befragten Träger einig sind: Sie wollen weder die Heimbewohner noch die Mitarbeiter dazu verpflichten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Jeder muss für sich entscheiden, was er für sich verantworten möchte und kann“, betont Katja Dumke.