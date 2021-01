Corona beschert Wolfsburg eine sehr ruhige Silvesternacht

Im Vergleich zu normalen Silvesternächten fiel das Feuerwerk spärlich aus. Einige Raketen lagen aber offensichtlich noch in Kellern und Abstellkammern bereit oder fanden auf anderen als den üblichen Vertriebswegen nach Wolfsburg, wie der Blick vom Diakonie-Hochhaus beweist.

Wolfsburg. Die Wolfsburger Polizei zeigte in der Silvesternacht Präsenz, um die Corona-Bestimmungen durchzusetzen. Tätig werden musste sie nicht.

Keine Verstöße gegen das Feuerwerksverbot, keine Verletzten, keine Gewalttaten: Die Wolfsburger Polizei hatte zu Silvester besonders viele Einsatzkräfte auf die Straßen geschickt, doch es blieb erwartungsgemäß ruhig.

„Die Bürgerinnen und Bürger Wolfsburgs verbrachten den Jahreswechsel weitgehend zuhause und hielten sich im hohen Maß an die aktuellen Bestimmungen der Covid-19-Beschränkungen“, berichtete Polizeisprecher Sven-Marco Claus am Freitagmittag.

So sah die Silvesternacht in Wolfsburg aus Gähnende Leere, wo sonst der Bär steppt: Die Kneipenmeile Kaufhof liegt in der Silvesternacht verlassen da.

Um die Ansammlungs- und Böllerverbote durchzusetzen, waren besonders viele Polizisten im Einsatz. Zu tun bekamen sie wenig. Wie in der Porschestraße blieb es fast überall ruhig.

In einem Jahr Krawalle, im nächsten Stille: Auch in Westhagen war diese Silvesternacht friedlich.

Keine Verletzungen durch Pytotechnik

Auf dem Klieversberg und im Allerpark, im Kaufhof und in der Porschestraße war ebenso wenig los wie in den anderen neun Zonen, für die von der Stadtverwaltung vorab ein Feuerwerksverbot erlassen worden war. Bei der Überwachung habe es keinerlei Feststellungen gegeben, so Claus.

Bis Mitternacht knallten im Stadtgebiet vereinzelt Böller. Das Jahr 2021 begrüßten die Wolfsburger mit gemäßigtem Silvesterfeuerwerk. „Zum Glück gab es keinerlei Verletzungen beim Abbrennen von Pyrotechnik, auch Gewalt- und Körperverletzungsdelikte wurden im Stadtgebiet nicht registriert“, bilanziert der Polizei-Sprecher. Die Stimmung sei zu diesem außergewöhnlichen Jahreswechsel verständnisvoll und kooperativ gewesen. red

