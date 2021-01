Fallersleben. Mülltonnen geraten in Brand. Der Fallersleber hält das Feuer mithilfe eines Gartenschlauches bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle.

Hausbesitzer verhindert in Fallersleben einen Garagenbrand

Glück im Unglück hatte der Eigentümer eines Hauses im Fallersleber Van-Gogh-Ring am Neujahrstag. Aus bislang ungeklärten Gründen waren zwei Mülltonnen in Brand geraten, wie die Feuerwehr Fallersleben mitteilt. Die beiden Abfallbehälter standen an der Wand einer Garage, sodass ein Übergreifen der Flammen auf die Garage drohte. Mithilfe eines Gartenschlauches konnte der Hauseigentümer das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle halten.

Löschzug Fallersleben mit insgesamt 20 Einsatzkräften rückt aus

Die Ortsfeuerwehr Fallersleben wurde um 15.47 Uhr durch die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Wolfsburg alarmiert. Der Löschzug Fallersleben mit insgesamt 20 Einsatzkräften unter der Leitung von Ortsbrandmeister Tim-Bastian Freier rückte zur Einsatzstelle aus.

Verstärkt wurde der Löschzug durch einen Rettungswagen des Rettungsdienstes Wolfsburg, der bei Einsätzen des Löschzuges der Eigensicherung dient. Auf dem Weg zum Fallersleber Feuerwehrhaus hatte der stellvertretende Ortsbrandmeister Lars Hartmann, sein Weg führt direkt an der Einsatzstelle vorbei, im Van-Gogh-Ring angehalten und bereits vor Eintreffen der ersten Kräfte den Einsatzort erkundet.

Das Feuer beschränkte sich auf die beiden Abfallbehälter

Die Fallersleber Einsatzkräfte führten nach ihrem Eintreffen nur noch Nachlöscharbeiten durch. Weiterhin kam die Wärmebildkamera zum Einsatz, um die Garage auf versteckte Brandnester zu untersuchen. Das Feuer beschränkte sich jedoch nur auf die beiden Abfallbehälter.

„Durch das schnelle Eingreifen des Eigentümers konnte das Übergreifen der Flammen auf die Garage zum Glück verhindert werden“, sagte Einsatzleiter Freier nach Beendigung der Löscharbeiten. Für die ehrenamtlichen Frauen und Männer aus der Hoffmannstadt war der Einsatz nach rund einer Stunde und dem Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft beendet.

red