Erste Wolfsburger gegen Corona geimpft

mpfstoff: Das ließ sich Manuel Stanke (rechts) nicht nehmen: Der Leiter des Wolfsburger Katastrophenschutzes packte mit an, als der Corona-Impfstoff in die Transporter verladen wurde.

Die Bewohner des Detmeroder Altenheims Johannes Paul II sind die ersten Wolfsburger, die eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben. Am Mittwoch geht die Impfkampagne in einer weiteren Einrichtung des Diakonischen Werkes weiter: Dann ist das im Frühjahr vom Virus schwer getroffene Hanns-Lilje-Heim an der Reihe.

Die Premiere fand in Detmerode statt, weil Johannes Paul II das kleinste Pflegeheim in Wolfsburg ist. Die Verantwortlichen wollten sicherstellen, dass es den aus je einem Arzt, einer medizinischen Fachkraft und einem Verwaltungsmitarbeiter bestehenden Teams am ersten Tag gelingt, den Impfstoff nach der Entnahme aus der Kühlung rechtzeitig zu verbrauchen.

Abfahrt: Am Dienstagvormittag starteten zwei Impfteams mit Corona-Impfstoff im Kofferraum zum Einsatz im Altenheim Johannes Paul II in Detmerode. Foto: regios24/Helge Landmann

92 Senioren und Mitarbeiter hatten sich in Detmerode zur Impfung angemeldet.

„Die Heimbewohner haben es sehr positiv aufgenommen. Für sie war es ein Ereignis“, berichtete Katastrophenschutz-Chef Manuel Stanke, nachdem er am Mittag selbst in dem Seniorenzentrum in der Marignanestraße vorbeigeschaut hatte.

Um alle 1290 Wolfsburger Pflegeheimbewohner und das Personal zu impfen, wird die am Montag gelieferte Charge nicht ausreichen. 975 Dosen hat das Impfzentrum erhalten. Sie sollen komplett für die Erstimpfung verwendet werden. Stanke und Stadtrat Andreas Bauer rechnen damit, in der kommenden Woche Nachschub zu bekommen. Die Terminabsprache mit dem Land läuft. „Die Knappheit des Impfstoffes führt dazu, dass wir noch nicht wissen, wann wir die nächste Lieferung erhalten werden“, sagt Bauer.

Erst wird in Pflegeheimen geimpft

Mangels Impfstoff müssen sich die ebenfalls ganz oben auf der Prioritätenliste stehenden Über-80-Jährigen, die zu Hause leben, in Geduld üben. Das Impfzentrum im Congress-Park ist startklar, aber das Land hat die Anmeldeplattform noch nicht freigeschaltet. Auch die Mitarbeiter des Klinikums Wolfsburg müssen auf ihre Corona-Impfung warten. Wenn genügend Dosen bereit stehen, wollen die mobilen Impfteams die Covid-Station, die Intensivstation sowie die Zentrale Notaufnahme ansteuern.

Die Kommune wird beim Betrieb des Impfzentrums erneut Unterstützung von der Bundeswehr erhalten: 15 Soldaten sollen im Congress-Park Dienst tun. Außerdem stellen die Hilfsorganisationen Ehrenamtliche, und auch aus der Stadtverwaltung sollen bei zunehmendem Impfbetrieb immer mehr Mitarbeiter an den Klieverhagen versetzt werden.

Der Congress-Park wurde ab dem 8. Dezember zum Corona-Impfzentrum umgebaut. Eine Woche später meldete die Kommune Betriebsbereitschaft. In der Blackbox, im großen Saal und im Spiegelsaal sollen künftig bis zu 6000 Menschen wöchentlich gegen Covid-19 immunisiert werden. Vorausgesetzt, dass das Land solche Impfstoff-Mengen liefern kann.

Impfzentrum: Im Wolfsburger Congress-Park ist alles für die Betriebsaufnahme des Impfzentrums vorbereitet. Wann das Land die ersten Termine vergibt, ist allerdings unklar. Foto: regios24/Helge Landmann

Das Gesundheitsministerium hatte am Montag den Congress-Park und die anderen bis dahin unversorgten Impfzentren mit jeweils 975 Impfdosen beliefert. Insgesamt standen in Niedersachsen bis Montag aber lediglich 60.000 Dosen zur Verfügung - nicht einmal halb so viele wie erwartet. Ministerin Carola Reimann erklärte, es gebe bundes- und europaweit ein Problem mit der Impfstoffmenge.

Wann startet das Impfen in Wolfsburg?

Ihr Ministerium geht davon aus, dass bereits am Ende der Woche alles verbraucht ist, der Bund aber am Freitag, 8. Januar, 63.000 weitere Dosen liefert. Für den 18. Januar ist eine weitere Lieferung angekündigt. Das Land stellte am Montag auch klar, dass es Impfstoff für die Zweitimpfung zurückhalten wird: „Wir werden weder eine Wette auf zukünftige Lieferungen des Impfstoffs abschließen, noch werden wir uns in Niedersachsen einfach über die Zulassungsbedingungen hinwegsetzen“, so Reimann.

In Wolfsburgs Pflegeheimen ist die Impfbereitschaft groß. Das Diakonische Werk, das die meisten Einrichtungen betreibt, berichtete in der vergangenen Woche, dass sich neun von zehn Bewohnern impfen lassen wollen. In den Heimen des Deutschen Roten Kreuzes waren es zwischen 80 und 95 Prozent. Die Leiterin des privatwirtschaftlich betriebenen Heims in Heiligendorf ging aufgrund der ihr vorliegenden Rückmeldungen sogar davon aus, dass sich alle Senioren impfen lassen.

Wesentlich skeptischer sind die Mitarbeiter der Einrichtungen: Aus Angst vor Spätfolgen des schnell zugelassenen und wenig erprobten Impfstoffs möchten viele Wolfsburger Altenpfleger zunächst auf eine Impfung verzichten.

Wie in Wolfsburg fanden am Dienstag auch in Gifhorn die ersten Impfungen gegen das Coronavirus statt. Mobile Impfteams fuhren nach Meinersen, Ahnsen und Seershausen. Gestartet wurde auch dort mit den kleinsten Altenheimen, weil die Heimaufsicht möglichst schnell die Bewohner möglichst vieler Einrichtungen schützen will.

Im Landkreis Peine sollten am Dienstag die Bewohner von zwei Pflegeheimen in Edemissen und Hohenhameln geimpft werden, in Wolfenbüttel geht es erst am Donnerstag los. In Braunschweig haben die Impfungen in der vergangenen Woche bereits begonnen.