Polizeiarbeit à la Corona als Herausforderung in Fallersleben

Ein Jahr ist es her, dass Wolfsburgs damaliger Polizeichef Olaf Gösmann Polizeihauptkommissarin Daniela Rieken als neue Leiterin der Polizeistation Fallersleben vorgestellt hatte. Für die neue Chefin der rund 20 Mitarbeiter starken Dienststelle war es wegen der Corona-Pandemie ein spezielles Jahr. Doch trotz zwei mehrmonatigen Lockdowns hat sie es geschafft, ihr Team kennenzulernen, sondern auch die so wichtigen Kontakte in Fallersleben und Umgebung zu knüpfen.

Ganz zu Beginn Anfang Dezember 2019 – als Corona noch kein Thema war – hatte Daniela Rieken zunächst ganz andere Dinge im Fokus: „Es war für mich eine neue Herausforderung, denn Fallersleben ist die erste eigene Dienststelle, die ich leite. Ich hatte mich auf die Zusammenarbeit mit der Kommune, mit Vereinen und auf große Veranstaltungen wie Schützenfest und Altstadtfest gefreut“, sagt die Stationsleiterin, die die eher ländliche Umgebung schätzt und im Landkreis Gifhorn lebt.

Verrücktes erstes Jahr für neue Kriminalhauptkommissarin

Als die Pandemie im März 2020 Wolfsburg erreichte, war schlagartig alles anders. „Es war ein verrücktes, komisches Jahr“, resümiert die Hauptkommissarin. „Die Zusammenarbeit ist durch Corona eine andere geworden, als ich sie kenne. Es ist schade, aber derzeit nicht zu ändern.“ Statt weiter Kontakte zu knüpfen, hatte plötzlich Organisatorisches hohe Priorität: „Wir mussten uns ja auch innerdienstlich umstellen, Sonderdienstpläne erstellen, um uns selbst zu schützen. Das hat mich sehr gefordert“, berichtet Daniela Rieken.

Vor allem bei den Streifenwagen-Besatzungen ging es darum, feste Teams zu haben. Ermittler arbeiten teils im Homeoffice statt in der Polizeistation. Wobei die räumliche Situation dort eine Entkoppelung recht gut ermögliche. Besprechungen im Team mussten ausfallen, „stattdessen kommunizieren wir hier im Gebäude telefonisch, per Mail oder mit Aushängen“.

Tür der Polizeistation für Bürger weiterhin offen

Was der Dienststellenleiterin ganz wichtig ist: „Wir versuchen, möglichst wenige Externe ins Gebäude zu lassen. Aber die Tür unserer Polizeistation ist für die Bürger weiterhin offen. Die Leute sollen anrufen, wir finden einen Weg.“ Es sei machbar, auf Abstand zu sprechen, wenn eine Anzeige persönlich erstattet werden solle. Zudem kommen Formulare zum Mitnehmen zum Einsatz, auch online lässt sich einiges erledigen.

Auch das Einsatzgeschehen hat Corona zweifellos beeinflusst. „Im Lockdown können wir aktuell wieder keine großen Kontrolltage machen“, sagt Daniela Rieken. Doch im Sommer habe sie dabei einen guten Eindruck von ihrem Einsatzgebiet mit mehr als 30.000 Einwohnern gewonnen, das von Brackstedt im Norden über Fallersleben bis nach Heiligendorf im Süden reicht. „Die Stimmung in der Bevölkerung ist recht positiv.“

Kaum Ärger mit Corona-Partys und Maskenverweigerern

Mit Corona-Partys, Maskenverweigerern und dergleichen hat es die Fallersleber Polizeileiterin bisher kaum zu tun gehabt, betont sie. „Die meisten halten sich an die Vorschriften. Wir hatten es einmal mit einem privaten Treffen zu tun.“ Es gebe Einzelfälle auf Supermarkt-Parkplätzen, wo an die Maskenpflicht erinnert werden müsse. Und mit den Eisdielen habe es im Frühjahr-Lockdown anfangs Irritationen wegen des Verkaufs von Eis auf die Hand gegeben.

Was die Polizeiarbeit jenseits von Corona betrifft, vermag Daniela Rieken derzeit wenig zu sagen – offizielle Zahlen gibt es üblicherweise erst im Laufe des ersten Quartals. „Gefühlt gab es aber vermehrt Anzeigen wegen Betrugsdelikten im Online-Handel.“ Das hatte der im Vorjahr überraschend gestorbene erfahrene Ermittler Klaus Fricke bereits im Mai thematisiert. Gespannt ist die Stationsleiterin auf die Verkehrszahlen, denn es sind in Corona-Zeiten ja deutlich weniger Autos auf den Straßen. „Ich könnte mir vorstellen, dass die Unfallzahlen 2020 runtergegangen sind.“